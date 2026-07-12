Ritka genetikai betegség miatt óriásira nőtt egy csecsemő nyelve – súlyos műtétre készülnek

Az észak-ausztráliai Új-Dél-Wales államban élő Lulu áprilisban született. Az orvosok nem sokkal később Beckwith–Wiedemann-szindrómát diagnosztizáltak nála, amely egy ritka genetikai rendellenesség, és a test egyes részeinek kóros növekedésével jár.

Az ausztrál Lulu állapotát egy ritka genetikai rendellenesség okozza (képünk illusztráció)

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Ritka genetikai rendellenesség miatt nyelve kórosan megnagyobbodott

A betegség következtében a csecsemő nyelve rendellenesen megnagyobbodott, ami jelentősen megnehezíti a légzését, a táplálását és az alvását. Az orvosok ezért azt mérlegelik, hogy a tervezettnél korábban végzik el a nyelvkisebbítő műtétet – tájékoztat a Daily Mail.

Baby Lulu's brave battle as rare genetic disorder causes tongue to grow to an enormous size - as family's world is turned upside down https://t.co/URDwZjf1b6 — Daily Mail (@DailyMail) July 12, 2026

A vizsgálatok során további eltéréseket is találtak. A májában több jóindulatú éreredetű daganatot, úgynevezett hemangiómát mutattak ki. Bár ezek nem rosszindulatú elváltozások, folyamatos ellenőrzést igényelnek, mert befolyásolhatják a májműködést, valamint légzési és táplálási problémákat, elégtelen súlygyarapodást és sárgaságot okozhatnak.

Lulu jelenleg orrszondán keresztül kap oxigént, és várhatóan a műtétig oxigénterápiára szorul. Egy alvásvizsgálat során az is kiderült, hogy alvás közben vérének oxigénszintje 50 százalékra csökkent. Az orvosok obstruktív alvási apnoét állapítottak meg nála, amelyet a megnagyobbodott nyelv okoz.

A Beckwith–Wiedemann-szindrómában szenvedő gyermekek rendszeres szűrővizsgálatokra szorulnak a későbbi egészségügyi szövődmények kiszűrése érdekében. Lulu háromhavonta Brisbane-be utazik képalkotó vizsgálatokra és vérvételekre, emellett havonta pajzsmirigy-ellenőrzésen is részt vesz.