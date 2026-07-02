Robbanás történt egy kávézóban, többen meghaltak – videó

Legalább öt ember meghalt, további tizenhat pedig megsérült, amikor robbanás történt egy kávézóban Damaszkusz belvárosában. A detonáció 2026. július 2-án, helyi idő szerint délután 3 óra 24 perckor történt az al-Marjah negyedben, az al-Nasser utcában, az Igazságügyi Palota közelében – számolt be az Al Jazeera.

Robbanás történt egy damaszkuszi kávézóban, Szíriában Fotó: IZZ ALDIEN ALQASEM / ANADOLU

Robbanás történt kávézóban Szíriában, többen meghaltak

A szíriai állami média szerint a robbanást egy bomba okozta. A helyszínen készült felvételeken súlyosan megrongálódott kávézó és vérrel borított padló látszott. A környéken tartózkodók a mentők kiérkezéséig elsősegélyt nyújtottak a sérülteknek.

A biztonsági erők lezárták a területet, mert egy esetleges második robbanástól tartanak. A hatóságok nyomozást indítottak, hogy kiderítsék, ki állhat a támadás mögött.

Robbanás történt a világ egyik legfontosabb LNG-központjában

Súlyos ipari baleset történt a világ energiaellátása szempontjából is kulcsfontosságú helyszínen, 2026. június 21-én. Katar egyik legfontosabb LNG-létesítményében 54 ember megsérült, 18 embert pedig eltűntként tartanak nyilván a hatóságok.