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robbanás

Robbanás történt egy kávézóban, többen meghaltak – videó

40 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Halálos robbanás történt Szíriában, Damaszkusz egyik forgalmas részén. A közel-keleti ország fővárosában többen meghaltak, a sérültek száma is jelentős.
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robbanásszíriatragédia

Legalább öt ember meghalt, további tizenhat pedig megsérült, amikor robbanás történt egy kávézóban Damaszkusz belvárosában. A detonáció 2026. július 2-án, helyi idő szerint délután 3 óra 24 perckor történt az al-Marjah negyedben, az al-Nasser utcában, az Igazságügyi Palota közelében – számolt be az Al Jazeera.

Robbanás történt egy damaszkuszi kávézóban, Szíriában, DAMASCUS, SYRIA - JULY 2: A view of the scene after an explosive device reportedly caused a blast at a cafe near the Palace of Justice on the road to the historic Hamidiye Bazaar, one of the busiest areas in Damascus, Syria, on July 2, 2026. Izz Aldien Alqasem / Anadolu (Photo by Izz Aldien Alqasem / Anadolu via AFP)
Robbanás történt egy damaszkuszi kávézóban, Szíriában Fotó: IZZ ALDIEN ALQASEM / ANADOLU

Robbanás történt kávézóban Szíriában, többen meghaltak

A szíriai állami média szerint a robbanást egy bomba okozta. A helyszínen készült felvételeken súlyosan megrongálódott kávézó és vérrel borított padló látszott. A környéken tartózkodók a mentők kiérkezéséig elsősegélyt nyújtottak a sérülteknek.

A biztonsági erők lezárták a területet, mert egy esetleges második robbanástól tartanak. A hatóságok nyomozást indítottak, hogy kiderítsék, ki állhat a támadás mögött.

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