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tűzoltó

Robbanás rázta meg az ipartelepet: húsz tűzoltó került kórházba, három tűzoltóautó megsemmisült – videó

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Hatalmas detonáció rázott meg egy angol ipari telepet, majd terjedni kezdett a tűz. A robbanás után húsz tűzoltó került kórházba, három tűzoltóautó és két szolgálati jármű pedig megsemmisült.
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tűzoltóAngliarobbanáskórház

Több mint száz tűzoltót vezényeltek ki Angliában egy ipari telepen történt robbanás után.

Hatalmas robbanás történt egy műtrágyát tároló essexi ipari egységben. Húsz tűzoltó került kórházba, három tűzoltóautó megsemmisült
Hatalmas robbanás történt egy műtrágyát tároló essexi ipari egységben. Húsz tűzoltó került kórházba, három tűzoltóautó megsemmisült 
Fotó: X (Twitter) videó

Húsz tűzoltó került kórházba, három tűzoltóautó megsemmisült a robbanásban

Hatalmas robbanás történt egy műtrágyát tároló ipari egységben az angliai Essexben. A detonáció után gyorsan terjedő tűz keletkezett, amely több épületre és a környező mezőgazdasági területre is átterjedt.

A helyszínre több mint száz tűzoltót riasztottak. A robbanást csaknem 24 kilométeres távolságból is hallani lehetett, a lökéshullám pedig a környékbeli házakban is károkat okozott. A hatóságok arra kérték a lakókat, hogy tartsák zárva az ajtókat és az ablakokat.

Műtrágya robbant fel az ipari telepen

A beavatkozás közben húsz tűzoltó került kórházba. Négyen könnyebb sérüléseket szenvedtek, a többieket főként esetleges halláskárosodás miatt vizsgálták meg. Azóta valamennyiüket kiengedték a kórházból.

A robbanásban három tűzoltóautó és két parancsnoki jármű is megsemmisült. A tüzet végül sikerült megfékezni, a tűzoltók azonban továbbra is a helyszínen dolgoznak az izzó gócpontok felszámolásán – írta meg a Daily Mail.

2 robbanást hallott a szabadnapos, nyíregyházi tűzoltó, majd azonnal akcióba lendült

Újabb eset bizonyította, hogy a tűzoltó szabadnapján is tűzoltó. Egy őrmester habozás nélkül sietett oda egy házhoz, miután két robbanást hallott, gyors beavatkozásának köszönhetően nem történt személyi sérülés.

 

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