Robbanás rázta meg az ipartelepet: húsz tűzoltó került kórházba, három tűzoltóautó megsemmisült – videó

Több mint száz tűzoltót vezényeltek ki Angliában egy ipari telepen történt robbanás után.

Hatalmas robbanás történt egy műtrágyát tároló essexi ipari egységben. Húsz tűzoltó került kórházba, három tűzoltóautó megsemmisült

Fotó: X (Twitter) videó

Húsz tűzoltó került kórházba, három tűzoltóautó megsemmisült a robbanásban

Hatalmas robbanás történt egy műtrágyát tároló ipari egységben az angliai Essexben. A detonáció után gyorsan terjedő tűz keletkezett, amely több épületre és a környező mezőgazdasági területre is átterjedt.

🚨 BREAKING: Firefighters are tackling a major industrial unit blaze on Southend Road between East Hanningfield and Rettendon, Essex.



An explosion at the site (reported by some as involving a fertiliser store at Highlands Farm) was heard and felt across wide parts of Essex, with… pic.twitter.com/AkPLQV0ZmI — Diginomad (@Realist_pilled) July 24, 2026

A helyszínre több mint száz tűzoltót riasztottak. A robbanást csaknem 24 kilométeres távolságból is hallani lehetett, a lökéshullám pedig a környékbeli házakban is károkat okozott. A hatóságok arra kérték a lakókat, hogy tartsák zárva az ajtókat és az ablakokat.

Műtrágya robbant fel az ipari telepen

A beavatkozás közben húsz tűzoltó került kórházba. Négyen könnyebb sérüléseket szenvedtek, a többieket főként esetleges halláskárosodás miatt vizsgálták meg. Azóta valamennyiüket kiengedték a kórházból.

Twenty firefighters hospitalised and three fire engines destroyed in explosion https://t.co/HKjvg9btgi — Essex Echo (@Essex_Echo) July 25, 2026

A robbanásban három tűzoltóautó és két parancsnoki jármű is megsemmisült. A tüzet végül sikerült megfékezni, a tűzoltók azonban továbbra is a helyszínen dolgoznak az izzó gócpontok felszámolásán – írta meg a Daily Mail.

🚨🇬🇧 BREAKING



Massive explosion rocks Essex



Huge industrial unit ablaze near Rettendon

Thick black smoke and fireball light up the sky

Houses shook for miles across the county.



Over 100 firefighters now on scene



Road closed keep windows shut



No injuries reported… https://t.co/F9bhS3ZMJ5 pic.twitter.com/Bh5buDxvQH — Cat Brown 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🚜🇬🇧🇮🇪🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@MrsBr0wn_82) July 24, 2026

2 robbanást hallott a szabadnapos, nyíregyházi tűzoltó, majd azonnal akcióba lendült

Újabb eset bizonyította, hogy a tűzoltó szabadnapján is tűzoltó. Egy őrmester habozás nélkül sietett oda egy házhoz, miután két robbanást hallott, gyors beavatkozásának köszönhetően nem történt személyi sérülés.