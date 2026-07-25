Robbanás rázta meg az ipartelepet: húsz tűzoltó került kórházba, három tűzoltóautó megsemmisült – videó

Több mint száz tűzoltót vezényeltek ki Angliában egy ipari telepen történt robbanás után.
Húsz tűzoltó került kórházba, három tűzoltóautó megsemmisült a robbanásban
Hatalmas robbanás történt egy műtrágyát tároló ipari egységben az angliai Essexben. A detonáció után gyorsan terjedő tűz keletkezett, amely több épületre és a környező mezőgazdasági területre is átterjedt.
A helyszínre több mint száz tűzoltót riasztottak. A robbanást csaknem 24 kilométeres távolságból is hallani lehetett, a lökéshullám pedig a környékbeli házakban is károkat okozott. A hatóságok arra kérték a lakókat, hogy tartsák zárva az ajtókat és az ablakokat.
Műtrágya robbant fel az ipari telepen
A beavatkozás közben húsz tűzoltó került kórházba. Négyen könnyebb sérüléseket szenvedtek, a többieket főként esetleges halláskárosodás miatt vizsgálták meg. Azóta valamennyiüket kiengedték a kórházból.
A robbanásban három tűzoltóautó és két parancsnoki jármű is megsemmisült. A tüzet végül sikerült megfékezni, a tűzoltók azonban továbbra is a helyszínen dolgoznak az izzó gócpontok felszámolásán – írta meg a Daily Mail.
2 robbanást hallott a szabadnapos, nyíregyházi tűzoltó, majd azonnal akcióba lendült
Újabb eset bizonyította, hogy a tűzoltó szabadnapján is tűzoltó. Egy őrmester habozás nélkül sietett oda egy házhoz, miután két robbanást hallott, gyors beavatkozásának köszönhetően nem történt személyi sérülés.