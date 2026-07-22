Felrobbant a kukásautó a szemét tömörítése közben, megsérült egy dolgozó – videó

A robbanás múlt szerdán történt a Wisconsin állambeli Milwaukee városában, amikor a kukásautó hidraulikus tömörítője működésbe lépett. A rakományban több, nem megfelelően kidobott hordozható oxigénpalack is volt, amelyek a tömörítés során felrobbantak.

A robbanásban egy dolgozó megsérült

Fotó: Twitter

A detonáció ereje akkora volt, hogy az egyik köztisztasági dolgozót a földre lökte, a férfi szemsérülést és agyrázkódást szenvedett, kórházba szállították.

A robbanást egy térfigyelő kamera is rögzítette. A felvételen látható, hogy a kukásautó hátuljából hirtelen hatalmas tűzgömb és füst csap ki, miközben törmelék repül szét az utcán. A jármű közelében dolgozó munkások azonnal menekülni kezdtek a robbanás után.

A város közlése szerint a robbanást nem a kukásautó műszaki hibája okozta, hanem az, hogy az oxigénpalackokat a háztartási hulladék közé dobták.

Ezeket a nyomás alatt álló tartályokat tilos a kommunális szemétbe helyezni, mert a szemétszállító járművek tömörítőberendezése könnyen felhasíthatja őket, ami robbanáshoz vezethet.

A milwaukee-i közszolgáltató a történtek után ismét arra kérte a lakosokat, hogy a sűrített gázt tartalmazó palackokat – köztük az oxigén-, propán- és egyéb nyomás alatt álló tartályokat – kizárólag az erre kijelölt veszélyeshulladék-gyűjtő helyeken adják le. Hangsúlyozták, hogy egyetlen szabálytalanul kidobott palack is elegendő lehet ahhoz, hogy életveszélyes robbanást idézzen elő a szemétszállítás során – írja a Milwaukee Journal Sentinel.

A mostani eset nem egyedülálló: a hatóságok emlékeztettek arra, hogy korábban más amerikai városokban is történtek hasonló robbanások szabálytalanul kidobott nyomás alatti palackok miatt.

Robbanás egy társasházban, a tűzoltók arcába csaptak a lángok

Sokkoló felvétel örökítette meg azt a pillanatot, amikor hatalmas robbanás történt egy washingtoni társasház elektromos helyiségében. A lángok és a törmelék közvetlenül a tűzoltók felé csaptak, miközben a füst eredetét próbálták felderíteni.