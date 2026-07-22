Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
robbanás

Felrobbant a kukásautó a szemét tömörítése közben, megsérült egy dolgozó – videó

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Súlyosan megsérült egy köztisztasági dolgozó az Egyesült Államokban, miután felrobbant egy kukásautó rakománya szemétszállítás közben. A robbanást szabálytalanul kidobott oxigénpalackok okozták.
Link másolása
Vágólapra másolva!
robbanáskukásautóMilwaukee

A robbanás múlt szerdán történt a Wisconsin állambeli Milwaukee városában, amikor a kukásautó hidraulikus tömörítője működésbe lépett. A rakományban több, nem megfelelően kidobott hordozható oxigénpalack is volt, amelyek a tömörítés során felrobbantak.

Milwaukee, kukásautó, robbanás
A robbanásban egy dolgozó megsérült
Fotó: Twitter

 

A detonáció ereje akkora volt, hogy az egyik köztisztasági dolgozót a földre lökte, a férfi szemsérülést és agyrázkódást szenvedett, kórházba szállították.

A robbanást egy térfigyelő kamera is rögzítette. A felvételen látható, hogy a kukásautó hátuljából hirtelen hatalmas tűzgömb és füst csap ki, miközben törmelék repül szét az utcán. A jármű közelében dolgozó munkások azonnal menekülni kezdtek a robbanás után.

A város közlése szerint a robbanást nem a kukásautó műszaki hibája okozta, hanem az, hogy az oxigénpalackokat a háztartási hulladék közé dobták.

Ezeket a nyomás alatt álló tartályokat tilos a kommunális szemétbe helyezni, mert a szemétszállító járművek tömörítőberendezése könnyen felhasíthatja őket, ami robbanáshoz vezethet.

A milwaukee-i közszolgáltató a történtek után ismét arra kérte a lakosokat, hogy a sűrített gázt tartalmazó palackokat – köztük az oxigén-, propán- és egyéb nyomás alatt álló tartályokat – kizárólag az erre kijelölt veszélyeshulladék-gyűjtő helyeken adják le. Hangsúlyozták, hogy egyetlen szabálytalanul kidobott palack is elegendő lehet ahhoz, hogy életveszélyes robbanást idézzen elő a szemétszállítás során – írja a Milwaukee Journal Sentinel.

A mostani eset nem egyedülálló: a hatóságok emlékeztettek arra, hogy korábban más amerikai városokban is történtek hasonló robbanások szabálytalanul kidobott nyomás alatti palackok miatt.

Robbanás egy társasházban, a tűzoltók arcába csaptak a lángok

Sokkoló felvétel örökítette meg azt a pillanatot, amikor hatalmas robbanás történt egy washingtoni társasház elektromos helyiségében. A lángok és a törmelék közvetlenül a tűzoltók felé csaptak, miközben a füst eredetét próbálták felderíteni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!