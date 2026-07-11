Nagy erejű robbanás rázta meg Pozsonyt, óriási tűz csapott fel a repülőtér közelében – videó

Nagy erejű robbanás történt péntekről szombatra virradóra Pozsonyban, az Ivanská úton, a repülőtér területén, egy lakótelep közelében - írja a Paraméter.
A szemtanúk beszámolói szerint a detonáció rendkívül erős volt, a lökéshullámot a környéken is érezni lehetett.
A robbanást követően nagy tűz csapott fel, amelyhez a tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki.
A Markíza televízió értesülései szerint a robbanást feltehetően propán-bután gázpalackok okozták, a pontos okot azonban egyelőre vizsgálják.
A lángokat a tűzoltóknak még hajnali két óra előtt sikerült megfékezni. A hatóságok közlése szerint a balesetben senki sem sérült meg.
Nyomoz a rendőrség a robbanás miatt
A TASR szlovák hírügynökségnek Lukáš Pecek, a pozsonyi kerületi rendőrség szóvivője elmondta, hogy a rendőrség nem sokkal éjfél után kapott bejelentést az incidensről.
Az ügyben közveszélyokozás gyanúja miatt büntetőeljárás indult.
A robbanás pontos körülményeit és okát a Pozsony II. Járási Rendőrkapitányság nyomozói továbbra is vizsgálják.