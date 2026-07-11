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Pozsony

Nagy erejű robbanás rázta meg Pozsonyt, óriási tűz csapott fel a repülőtér közelében – videó

43 perce
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Hatalmas robbanás rázta meg péntek éjjel Pozsonyt, a detonációt még a közeli lakótelepen is érezni lehetett. A robbanást követően nagy tűz ütött ki a repülőtér közelében, a hatóságok pedig azonnal a helyszínre vonultak. A balesetben senki sem sérült meg, a rendőrség azonban nyomozást indított az ügyben.
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Pozsonyrepülőtérrobbanás

Nagy erejű robbanás történt péntekről szombatra virradóra Pozsonyban, az Ivanská úton, a repülőtér területén, egy lakótelep közelében - írja a Paraméter.

Robbanás
Robbanás Pozsony mellett - Fotó: Facebook képernyőkép

A szemtanúk beszámolói szerint a detonáció rendkívül erős volt, a lökéshullámot a környéken is érezni lehetett. 

A robbanást követően nagy tűz csapott fel, amelyhez a tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki.

A Markíza televízió értesülései szerint a robbanást feltehetően propán-bután gázpalackok okozták, a pontos okot azonban egyelőre vizsgálják.

A lángokat a tűzoltóknak még hajnali két óra előtt sikerült megfékezni. A hatóságok közlése szerint a balesetben senki sem sérült meg.

Nyomoz a rendőrség a robbanás miatt

A TASR szlovák hírügynökségnek Lukáš Pecek, a pozsonyi kerületi rendőrség szóvivője elmondta, hogy a rendőrség nem sokkal éjfél után kapott bejelentést az incidensről.

Az ügyben közveszélyokozás gyanúja miatt büntetőeljárás indult. 

A robbanás pontos körülményeit és okát a Pozsony II. Járási Rendőrkapitányság nyomozói továbbra is vizsgálják.

 

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