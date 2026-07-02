Döbbenetes videó: a tűzoltók arcába robbant fel egy helyiség

Döbbenetes videó örökítette meg azt a pillanatot, amikor hatalmas robbanás történt egy washingtoni társasház elektromos helyiségében. A lángok és a törmelék közvetlenül a tűzoltók felé csaptak, akik éppen a füst eredetét próbálták felderíteni.

Robbanás történt Washingtonban. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Robbanás rázta meg a társasházat, elképesztő jeleneteket rögzített a kamera

A felvétel a washingtoni Tacoma városában készült vasárnap. A videón jól látható, ahogy a tűzoltók felfeszítik az elektromos helyiség ajtaját. Amint az ajtó kinyílik, sűrű füst áramlik ki a helyiségből.

Néhány másodperccel később óriási robbanás rázza meg az épületet. A detonáció betöri a közeli ablakokat, a lángok és a törmelék pedig az ajtón keresztül a tűzoltók felé csapnak. A beavatkozó egység tagjai azonnal hátrálni kezdenek, hogy biztonságos távolságba kerüljenek.

A robbanást rögzítő személy a detonáció ereje miatt egy pillanatra elfordította a kamerát.

Amikor a felvétel ismét az épületre irányult, a tűzoltók már egymás állapotát ellenőrizték, majd eltávolodtak a megrongálódott társasháztól.

A Tacomai Tűzoltóság később közölte, hogy

sem a tűzoltók, sem a lakók nem sérültek meg.

A tűzoltókat vasárnap 17 óra 37 perc körül riasztották a South 12th Street 6400-as szám alatt található társasházhoz, miután bejelentés érkezett egy robbanásról és egy elektromos vezetékből kiáramló füstről.

A tűzoltóság közlése szerint összesen nyolc épületet kellett határozatlan időre kiüríteni. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy aktív tűz nem alakult ki.

Az első vizsgálatok szerint egy meghibásodott elektromos transzformátor miatt füst jutott több épületbe. A kitelepített lakókat ideiglenesen egy közeli iskola, a Hunt Middle School épületében helyezték el.

A tűzoltóság később arról számolt be, hogy a robbanás az elektromos helyiségben következett be, miután a tűzoltók áramtalanították az épületet.

A Tacomai Tűzoltóság közölte, hogy a robbanás körülményeinek vizsgálata továbbra is folyamatban van.