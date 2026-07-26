Videón, ahogy felrobbantanak egy 540 tonnás vasúti hidat Hamburgban

A Németországban található, 1930-ban épült vasúti hidat vágótöltetek segítségével döntötték le. A robbanás előtt lezárták a környéket, leállították az S-Bahn közlekedését, és a közeli temetőt is bezárták – írja a Bild.

Felrobbantottak egy 540 tonnás vasúti hidat Hamburgban

Ellenőrzött robbantással bontottak le szombat délután egy vasúti hidat Hamburg-Altona városrészében. A Deutsche Bahn tájékoztatása szerint a művelet a távolsági pályaudvar Diebsteichhez történő áthelyezéséhez kapcsolódó munkálatok része volt.

Az 1930-ban épült Langenfelde híd mintegy 540 tonnát nyomott, több mint 100 méter hosszú és 10 méter széles volt. Az építményt azért kellett eltávolítani, hogy helyet biztosítsanak az új vasúti nyomvonal kialakításához.

A robbanótölteteket 14.30 óra körül hozták működésbe. A szakemberek a híd tartóelemein elhelyezett vágótöltésekkel döntötték le a szerkezetet. A robbantás előtt nagy területet lezártak, leállították az S-Bahn közlekedését, és biztonsági okokból a közeli temetőt is bezárták.

A hidat azbeszt és ólom terhelte, ezért előzetesen úgy készítették elő, hogy a robbantás során ne kerüljenek veszélyes anyagok a levegőbe. A maradványokat speciális gépekkel darabolják fel és szállítják el.

Heftige Detonation in #Hamburg: Bahn sprengt Brücke. https://t.co/mBZHu4piNK — TAG24 NEWS Deutschland (@TAG24) July 25, 2026

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Hatalmas robbanás történt egy műtrágyát tároló ipari egységben az angliai Essexben. A detonáció után gyorsan terjedő tűz keletkezett, amely több épületre és a környező mezőgazdasági területre is átterjedt.A helyszínre több mint száz tűzoltót riasztottak. A robbanást csaknem 24 kilométeres távolságból is hallani lehetett, a lökéshullám pedig a környékbeli házakban is károkat okozott. A hatóságok arra kérték a lakókat, hogy tartsák zárva az ajtókat és az ablakokat.