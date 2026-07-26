Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szúrófegyverrel támadt a rendőrökre, lelőtték a berlini Pride feltételezett merénylőjét

robbantás

Videón, ahogy felrobbantanak egy 540 tonnás vasúti hidat Hamburgban

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Hatalmas por- és füstfelhő borította be a vasúti sínek környékét. A robbanás szombat délután történt Hamburgban, ahol ellenőrzött körülmények között bontottak le egy 540 tonnás vasúti hidat. A Deutsche Bahn szerint a művelet a terveknek megfelelően zajlott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
robbantásnémetországbanhamburghídrobbanás

A Németországban található, 1930-ban épült vasúti hidat vágótöltetek segítségével döntötték le. A robbanás előtt lezárták a környéket, leállították az S-Bahn közlekedését, és a közeli temetőt is bezárták – írja a Bild.

Felrobbantottak egy 540 tonnás vasúti hidat Hamburgban

Ellenőrzött robbantással bontottak le szombat délután egy vasúti hidat Hamburg-Altona városrészében. A Deutsche Bahn tájékoztatása szerint a művelet a távolsági pályaudvar Diebsteichhez történő áthelyezéséhez kapcsolódó munkálatok része volt.

Az 1930-ban épült Langenfelde híd mintegy 540 tonnát nyomott, több mint 100 méter hosszú és 10 méter széles volt. Az építményt azért kellett eltávolítani, hogy helyet biztosítsanak az új vasúti nyomvonal kialakításához.

A robbanótölteteket 14.30 óra körül hozták működésbe. A szakemberek a híd tartóelemein elhelyezett vágótöltésekkel döntötték le a szerkezetet. A robbantás előtt nagy területet lezártak, leállították az S-Bahn közlekedését, és biztonsági okokból a közeli temetőt is bezárták.

A hidat azbeszt és ólom terhelte, ezért előzetesen úgy készítették elő, hogy a robbantás során ne kerüljenek veszélyes anyagok a levegőbe. A maradványokat speciális gépekkel darabolják fel és szállítják el.

Húsz tűzoltó került kórházba, három tűzoltóautó megsemmisült – videó

Hatalmas robbanás történt egy műtrágyát tároló ipari egységben az angliai Essexben. A detonáció után gyorsan terjedő tűz keletkezett, amely több épületre és a környező mezőgazdasági területre is átterjedt.A helyszínre több mint száz tűzoltót riasztottak. A robbanást csaknem 24 kilométeres távolságból is hallani lehetett, a lökéshullám pedig a környékbeli házakban is károkat okozott. A hatóságok arra kérték a lakókat, hogy tartsák zárva az ajtókat és az ablakokat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!