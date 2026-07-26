Bombariadó Amszterdamban: húsz lakás lakóit evakuálták, két embert őrizetbe vettek

A holland rendőrség ideiglenesen kimenekítette egy amszterdami lakóház lakóit, miután a közeli játékbolt előtt robbanószerkezetet találtak – írta az NlTimes hírportál vasárnap.

Robbanószerkezetet találtak egy amszterdami játékbolt előtt, lakókat menekítettek ki (a kép illusztráció)

Fotó: ROBIN UTRECHT / AFP

Két embert őrizetbe vettek

A rendőrség hajnali fél kettő körül kapott bejelentést,

a katonai tűzszerészek hatástalanították a szerkezetet, így robbanás nem történt.

Két embert a hatóságok őrizetbe vettek a helyszínen.

Az intézkedés idejére a lakóház egy részét kiürítették,

mintegy húsz lakás lakóinak kellett elhagyniuk otthonukat.

A hatóságok autóbusszal egy rendőrőrsre szállították az érintetteket, akik a kora reggeli órákban térhettek vissza lakásaikba.

A játékboltnál korábban két robbanás is történt

A játékboltnál korábban két robbanás és egy rongálás is történt, ezért a helyi önkormányzat kamerás megfigyelést rendelt el a környéken. A nyomozók vizsgálják, hogy az esetek összefüggésben állnak-e egymással. A korábbi robbantások ügyében eddig nem történt letartóztatás.

Hollandiában az idei év első felében csökkent a robbanószerkezetekkel elkövetett vagy megkísérelt támadások száma.

A robbantásos bűncselekmények visszaszorítására létrehozott kormányzati munkacsoport (OTE) szerdán közölte, hogy 2026 első hat hónapjában 17 százalékkal kevesebb ilyen esetet regisztráltak, mint az előző év azonos időszakában.

Mint arról korábban beszámoltunk, bombariadó volt a Pozsonyi Egyetemi Kórházban is.