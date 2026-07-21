Robbie Williams kellemetlen pillanata bejárta a világot – a lassítás leleplezte az igazságot - videó

A világbajnoki döntő után nemcsak Robbie Williams fellépéséről, hanem egy kínosnak tűnő pillanatról is beszél az internet. A közösségi médiában villámgyorsan elterjedt egy videó, amelyen úgy tűnik, mintha egy fehér darab az énekes orrából esne ki – a The Daily Star szerint a valóság azonban egészen más.

Robbie Williams a 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntőjének záróünnepségén lép fel az East Rutherford-i New York/New Jersey Stadionban.

Fotó: Paul Ellis / AFP

Milliók látták a kínosnak tűnő jelenetet

A 52 éves Robbie Williams vasárnap Nicole Scherzingerrel és Laura Pausinivel adta elő a FIFA hivatalos dalát, a Desire-t a labdarúgó-világbajnokság döntője előtt, amelyet Spanyolország nyert meg Argentína ellen.

A mérkőzés után a német Magenta Sport csatornának adott interjút,

amikor váratlanul egy apró fehér darab a mikrofonjára esett.

Az énekes egy pillanatra sem jött zavarba: egyszerűen lesöpörte a mikrofonról, és folytatta a beszélgetést.

A helyzetet csak fokozta, hogy ezután a homlokához nyúlt, így a kis darab odaragadt, amit a kamerák is jól rögzítettek.

Mindenki rosszul látta

A felvétel pillanatok alatt vírusként kezdett terjedni, és sokan azt állították, hogy a fehér darab Robbie Williams orrából esett ki.

A videó lelassított változata azonban tisztázta a történteket:

a képkockák alapján a darab valójában az énekes szájából került a mikrofonra, nem az orrából.

A kínos jelenet így továbbra is az internet egyik legtöbbet nézett vb-s videója maradt – csak éppen egészen más okból, mint azt sokan elsőre gondolták.