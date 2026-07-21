Ma lenne 75 éves az Oscar-díjas Robin Williams

Robin Williams 1951. július 21-én született Chicagóban. A legtöbben Oscar-díjas színészként ismerték meg olyan filmekből, mint a Holt költők társasága vagy a Good Will Hunting, amelyért 1998-ban elnyerte a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjat.

Robin Williams 2010-ben, Mike Nichols AFI Életműdíjának átadóünnepségén

Fotó: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ezek voltak Robin Williams legismertebb filmjei

Holt költők társasága (Dead Poets Society) Jó reggelt, Vietnam! (Good Morning, Vietnam) Mrs. Doubtfire – Apa csak egy van Jumanji Aladdin (Dzsini hangja) Good Will Hunting Ébredések (Awakenings) Hook Az ember, aki túl keveset tudott (The Fisher King) Patch Adams

Pályafutása azonban jóval a hollywoodi sikerek előtt indult, stand-up humoristaként vált ismertté, és már korai fellépésein is rendkívüli improvizációs készségével tűnt ki. Előadásai gyakran teljesen eltértek az előre megírt műsortól, poénjai pedig az abszurd humortól a hétköznapi élethelyzeteken át a politikai szatíráig számos témát érintettek.

Az első jelentős televíziós szereplései közé tartozott Richard Pryor 1977-es televíziós műsora, ahol egy humoros „roast” keretében lépett színpadra. Bár akkor még pályája elején járt, előadásával a közönség mellett magát Richard Pryort is megnevettette.

Egy évvel később, az At the Roxy című önálló estjén már jól látszott, hogy Williams egyik legnagyobb erőssége a spontán improvizáció. Gyakran közvetlenül reagált a közönségre, miközben személyes történeteit és váratlan humoros kitérőit is beépítette előadásaiba - számolt be róla a Time.

A későbbi előadásokban is saját életéből merített

Az 1982-es An Evening With Robin Williams, majd az 1986-os An Evening at the Met című esteken már saját életének eseményeit is humorforrásként használta. Nyíltan beszélt korábbi drogproblémáiról, miközben politikai és társadalmi témákat is rendszeresen feldolgozott.

A 2009-es Weapons of Self-Destruction című előadásában a technológia, a politika és saját rehabilitációs tapasztalatai is helyet kaptak, mindezt rá jellemző öniróniával.

Robin Williams hosszú éveken keresztül rendszeresen vett részt az amerikai fegyveres erők számára szervezett USO-turnékon. A katonák előtt tartott fellépésein is gyakran rögtönzött, és később humorral idézte fel az előadások legváratlanabb pillanatait.

2001-ben az Inside the Actors Studio vendégeként már komolyabb témákról is beszélt. Felidézte, hogy barátja, John Belushi halála, valamint fia születése jelentős szerepet játszott abban, hogy felhagyott a droghasználattal. Az interjú során ugyanakkor improvizációival ismét megmutatta azt a különleges humorérzéket, amely egész pályafutását jellemezte.

Robin Williams előadásai ma is milliók számára elérhetők felvételeken, és sokak szerint a stand-up történetének legkiemelkedőbb alakjai között tartják számon.