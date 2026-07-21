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robin williams

Ma lenne 75 éves az Oscar-díjas Robin Williams

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Robin Williams neve a filmtörténet legnagyobb színészei között szerepel, miközben a stand-up műfaját is új szintre emelte. Rögtönzései, különleges humora és utánozhatatlan előadásmódja világszerte milliókat nevettetett meg.
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robin williamsoscar díjashumorista

Robin Williams 1951. július 21-én született Chicagóban. A legtöbben Oscar-díjas színészként ismerték meg olyan filmekből, mint a Holt költők társasága vagy a Good Will Hunting, amelyért 1998-ban elnyerte a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjat.

Robin Williams 2010-ben, Mike Nichols AFI Életműdíjának átadóünnepségén CULVER CITY, CA - JUNE 10: Actor Robin Williams speaks onstage during the 38th AFI Life Achievement Award honoring Mike Nichols held at Sony Pictures Studios on June 10, 2010 in Culver City, California. The AFI Life Achievement Award tribute to Mike Nichols will premiere on TV Land on Saturday, June 25 at 9PM ET/PST. Kevin Winter/Getty Images for AFI/AFP (Photo by KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Robin Williams 2010-ben, Mike Nichols AFI Életműdíjának átadóünnepségén
Fotó: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ezek voltak Robin Williams legismertebb filmjei

  1. Holt költők társasága (Dead Poets Society)
  2. Jó reggelt, Vietnam! (Good Morning, Vietnam)
  3. Mrs. Doubtfire – Apa csak egy van
  4. Jumanji
  5. Aladdin (Dzsini hangja)
  6. Good Will Hunting
  7. Ébredések (Awakenings)
  8. Hook
  9. Az ember, aki túl keveset tudott (The Fisher King)
  10. Patch Adams

Pályafutása azonban jóval a hollywoodi sikerek előtt indult, stand-up humoristaként vált ismertté, és már korai fellépésein is rendkívüli improvizációs készségével tűnt ki. Előadásai gyakran teljesen eltértek az előre megírt műsortól, poénjai pedig az abszurd humortól a hétköznapi élethelyzeteken át a politikai szatíráig számos témát érintettek.

Az első jelentős televíziós szereplései közé tartozott Richard Pryor 1977-es televíziós műsora, ahol egy humoros „roast” keretében lépett színpadra. Bár akkor még pályája elején járt, előadásával a közönség mellett magát Richard Pryort is megnevettette.

Egy évvel később, az At the Roxy című önálló estjén már jól látszott, hogy Williams egyik legnagyobb erőssége a spontán improvizáció. Gyakran közvetlenül reagált a közönségre, miközben személyes történeteit és váratlan humoros kitérőit is beépítette előadásaiba - számolt be róla a Time.

A későbbi előadásokban is saját életéből merített

Az 1982-es An Evening With Robin Williams, majd az 1986-os An Evening at the Met című esteken már saját életének eseményeit is humorforrásként használta. Nyíltan beszélt korábbi drogproblémáiról, miközben politikai és társadalmi témákat is rendszeresen feldolgozott.

A 2009-es Weapons of Self-Destruction című előadásában a technológia, a politika és saját rehabilitációs tapasztalatai is helyet kaptak, mindezt rá jellemző öniróniával.

Robin Williams hosszú éveken keresztül rendszeresen vett részt az amerikai fegyveres erők számára szervezett USO-turnékon. A katonák előtt tartott fellépésein is gyakran rögtönzött, és később humorral idézte fel az előadások legváratlanabb pillanatait.

2001-ben az Inside the Actors Studio vendégeként már komolyabb témákról is beszélt. Felidézte, hogy barátja, John Belushi halála, valamint fia születése jelentős szerepet játszott abban, hogy felhagyott a droghasználattal. Az interjú során ugyanakkor improvizációival ismét megmutatta azt a különleges humorérzéket, amely egész pályafutását jellemezte.

Robin Williams előadásai ma is milliók számára elérhetők felvételeken, és sokak szerint a stand-up történetének legkiemelkedőbb alakjai között tartják számon.

 

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