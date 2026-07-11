Robotelefántok válthatják le az élő elefántokat Indiában

India Kerala államában egyre több hindu templomban jelennek meg a robotelefántok, amelyek az élő elefántokat hivatottak helyettesíteni a vallási ünnepségeken és felvonulásokon. Az életnagyságú, animatronikus szerkezeteket állatvédő szervezetek adományozzák a templomoknak, hogy csökkentsék a fogságban tartott elefántok terhelését és az esetleges balesetek kockázatát.

A robotelefántok mozgó fejjel, ormánnyal és fülekkel idézik meg az élő állatok látványát

Fotó: YouToube

Az üvegszálból, vasból és gumiból készült robotelefántok mozgatni tudják a fejüket, a füleiket, a farkukat és az ormányukat, amely vizet is képes spriccelni. Mozgásuk azonban még nem teljesen élethű, járni például egyelőre nem tudnak – számolt be róla az AP News.

A PETA India és más nonprofit szervezetek eddig mintegy 40 robotelefántot adományoztak templomoknak. Egy-egy szerkezet ára megközelítőleg 5000 euró.

Miért váltják fel az élő elefántokat robotelefántokkal?

Az állatvédők szerint a templomi elefántokat gyakran hosszú órákon át tartják a tűző napon, nagy tömegben, hangos dobok és tűzijáték mellett, ami jelentős stresszt okoz számukra. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy a hím elefántok időszakosan agresszívabbá válhatnak, ami súlyos balesetekhez vezethet.

Bár az elefántok tartására vonatkozó szabályokat az elmúlt években szigorították, Kerala államban továbbra is közel 400 fogságban tartott elefánt él, míg egész Indiában számuk mintegy 2500.

Egyes templomok vezetői szerint a robotelefántok biztonságosabb alternatívát jelentenek, mivel megszüntetik a súlyos balesetek veszélyét, miközben a vallási szertartások látványvilágát is megőrzik. Több pap arra is emlékeztetett, hogy a hagyományos vallási előírások nem írják elő élő elefántok használatát a szertartások során, ezért szerintük a modern technológia nem sérti a vallási szabályokat.

A hagyományőrzők ugyanakkor továbbra is ragaszkodnak az élő állatokhoz. Véleményük szerint az elefántok szent állatok, ezért egy robot nem helyettesítheti őket a vallási ünnepségeken.