Felrobbant egy robotporszívó, életveszélyesen megsérült egy 25 éves férfi

A Daily Mail beszámolója szerint megrázó felvételek mutatják, milyen pusztítást végzett egy felrobbant robotporszívó egy ausztrál családi házban. A balesetben a 25 éves Lachie Perrem testének mintegy 75 százaléka megégett, állapota kritikus.

Robotporszívó robbant fel egy perthi otthonban.

Fotó: DJI

Felrobbant egy robotporszívó, rommá égett egy családi ház

A tragédia csütörtök este történt a nyugat-ausztráliai Perth északkeleti részén fekvő Brabham városában. A fiatal férfit súlyos égési sérülésekkel szállították a Fiona Stanley Kórházba, ahol több műtét, hosszadalmas orvosi kezelés és hónapokig tartó rehabilitáció vár rá.

A robbanás után készült felvételeken jól látszik a pusztítás.

Az ablakok kitörtek, a falakat vastag korom borítja, a tűz a konyhától a nappaliig végigsöpört. A bútorok megsemmisültek, a padló elszenesedett, a helyiségekben törmelék hever mindenütt.

A férfi éppen takarított, amikor a robotporszívó a konyhában hirtelen lángra kapott és felrobbant. A tűzhöz csütörtök délután négy tűzoltóautót riasztottak. A lángokat este 7 óra 15 percre sikerült teljesen eloltani.

A hatóságok megállapították, hogy a tüzet véletlen meghibásodás okozta. A robotporszívót további vizsgálatokra átadták az illetékes hatóságoknak. A szakemberek jelenleg azt vizsgálják, hogy a tüzet a lítiumion-akkumulátor hibája vagy a készülék elektromos rendszere okozta-e.

Ismétlődő probléma

A Nyugat-ausztráliai Tűz- és Katasztrófavédelmi Szolgálat szóvivője közölte, hogy az elmúlt két évben négy porszívó okozta tűzeset történt, azonban ez az első ismert eset, amely robotporszívóhoz köthető.

Lachie Perrem édesanyja, Fiona adománygyűjtést indított a GoFundMe oldalon, hogy segítsen fia felépülésében.

A család otthona a robbanás következtében lakhatatlanná vált.

Az adománygyűjtés eddig több mint 20 ezer ausztrál dollárt hozott össze.

A család egyelőre a nyilvánosság megértését és a magánélet tiszteletben tartását kéri.