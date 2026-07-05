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mérkőzés

Több mint 100 rohamrendőr vonult be a szállodába, súlyos a helyzet

1 órája
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Több mint 100 rohamrendőr áll őrt egy angol szálloda előtt Mexikóban a 2026-os világbajnokság nyolcaddöntője előtt, miután több száz helyi szurkoló gyűlt össze a stadion előtt, fütyülve és skandálva.
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mérkőzésválogatottrohamrendőr

Több mint 100, golyóálló mellényes rohamrendőr áll szolgálatban a mexikói szálloda előtt, ahol az angol válogatott megszállt a sorsdöntő világbajnoki mérkőzés előtt.

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Pexels

Ez a fokozott biztonsági intézkedés a csapat meglehetősen barátságtalan fogadtatását követi, amikor megérkeztek a Mexikó elleni világbajnoki kieséses mérkőzésre – a nyolcaddöntőre, amely az eddigi legkeményebb mérkőzésüknek ígérkezik a házigazda ellen.

Anglia titokban szerette volna tartani a szállását, miután jelentések láttak napvilágot mexikói szurkolókról, akik hangszórókkal, kürtökkel és motorkerékpárokkal zavarták meg az ecuadori játékosok álmát a legjobb 32 közé jutásért vívott mérkőzés előtt. A társrendezők szerda este 2-0-ra megnyerték a mérkőzést.

Amikor azonban az angol válogatott edzője megérkezett a szállodába, már több száz szurkoló volt ott, sokan gúnyolódtak, mások pedig azt skandálták, hogy "Mexikó".

Anglia és Mexikó hétfőre virradóan, magyar idő szerint hajnal 2-kor csap össze egymással.

 

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