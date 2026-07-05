Több mint 100 rohamrendőr vonult be a szállodába, súlyos a helyzet

Több mint 100, golyóálló mellényes rohamrendőr áll szolgálatban a mexikói szálloda előtt, ahol az angol válogatott megszállt a sorsdöntő világbajnoki mérkőzés előtt.

Pexels

Ez a fokozott biztonsági intézkedés a csapat meglehetősen barátságtalan fogadtatását követi, amikor megérkeztek a Mexikó elleni világbajnoki kieséses mérkőzésre – a nyolcaddöntőre, amely az eddigi legkeményebb mérkőzésüknek ígérkezik a házigazda ellen.

Anglia titokban szerette volna tartani a szállását, miután jelentések láttak napvilágot mexikói szurkolókról, akik hangszórókkal, kürtökkel és motorkerékpárokkal zavarták meg az ecuadori játékosok álmát a legjobb 32 közé jutásért vívott mérkőzés előtt. A társrendezők szerda este 2-0-ra megnyerték a mérkőzést.

Amikor azonban az angol válogatott edzője megérkezett a szállodába, már több száz szurkoló volt ott, sokan gúnyolódtak, mások pedig azt skandálták, hogy "Mexikó".

Anglia és Mexikó hétfőre virradóan, magyar idő szerint hajnal 2-kor csap össze egymással.