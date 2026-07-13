Nem a lustaság miatt hízott meg Ronaldo – megrázó okot árult el a brazil legenda

Futballrajongók milliói számára Ronaldo Nazário örökre „A Fenomén” marad. A kétszeres világbajnok, kétszeres aranylabdás brazil klasszis pályafutása során ontotta a gólokat, a visszavonulása után mélypontra került – írja a Heute.

Ronaldo Nazário a Norvégia–Anglia vb-negyeddöntő előtt a miami Hard Rock Stadionban, 2026. július 11-én.

Fotó: EVRIM AYDIN / AFP

Súlyos depresszióba zuhant

A Futebol Legends Talks című podcastban most őszintén vallott arról, mi történt vele, miután 2011-ben, mindössze 34 évesen befejezte pályafutását.

Amikor úgy döntesz, hogy abbahagyod a futballt, olyan érzés, mintha meghalt volna valaki, aki nagyon közel állt hozzád

– fogalmazott a brazil legenda.

🚨🗣️ Ronaldo Nazario: “When you decide to stop playing, it feels like someone close to you has died. I suffered from severe depression and gained a lot of weight. It was very difficult to leave football behind. The idea of not playing again for a while was devastating.” pic.twitter.com/gTKR4rnCH3 — EuroFooty (@EuroFootyYT) July 10, 2026

Ronaldo szerint a pályafutása befejezése után élete legnehezebb időszaka következett.

Súlyos depresszióval küzdöttem, rengeteget híztam. Nagyon nehéz volt magam mögött hagyni a futballt. Lesújtó volt a gondolat, hogy többé nem játszhatok

– vallotta be.

A brazil ikon szerint csak hosszú idő után tudta elfogadni, hogy az élet nem ér véget a futballal.

Aztán rájössz, hogy az életben sok más dolgot is lehet csinálni. Újra fel lehet építeni önmagad. De az, hogy többé nem versenyezhetek, még hosszú ideig ott motoszkált bennem

– tette hozzá.

Nem minden legenda tud talpra állni

Ronaldo története végül pozitív fordulatot vett, ám nem minden egykori világsztárnak sikerült kilábalnia a válságból.

Az egyik legismertebb példa honfitársa, Adriano, akit fénykorában a világ egyik legjobb csatárának tartottak.

Az Internazionale egykori sztárja édesapja halála után súlyos lelki problémákkal küzdött, amelyekhez alkoholproblémák is társultak.

Maga Adriano is nyíltan beszélt arról, hogy hosszú éveken át rendszeresen ivott, és úgy érezte, soha nem tudta feldolgozni a veszteséget.

Tavaly ismét bejárta a világsajtót több felvétel, amelyeken a korábbi brazil válogatott támadó láthatóan ittas állapotban tűnik fel Rio de Janeiro egyik szegénynegyedében. A képek újra aggodalmat keltettek a szurkolók körében, akik szerint a 44 éves exfutballista még mindig nem tudott teljesen elszakadni a múlt démonaitól.

A szakértők szerint a modern életmód egyre több embert sodor elhízáshoz, krónikus betegségekhez és tartós stresszhez. Pedig az egészségesebb élet kulcsa sokszor nem a legújabb trendekben, hanem olyan régi, mára háttérbe szorult szokásokban rejlik, amelyekhez érdemes lenne újra visszatérni.