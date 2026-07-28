Megrongálták a medjugorjei Mária-szobrot, felgyújtották a Szent Jakab-templom szabadtéri oltárát – videók, fotók

Megrongálták a medjugorjei Mária-szobrot és felgyújtották a helyi Szent Jakab-templom szabadtéri oltárát. A rongálás néhány nappal a Mladifest nemzetközi katolikus ifjúsági találkozó kezdete előtt történt – közölte a Slobodna Bosna című boszniai hírportál kedden.
Az elkövetők fekete festékkel kenték be a Mária-szobor arcát és kezeit, a talapzatára pedig azt írták: „Djavo u suknji” (szoknyás ördög).
Az MTI szerint a legnagyobb károkat a Szent Jakab-templomnál okozták, ahol a biztonsági kamerák felvételei szerint egy férfi felgyújtotta a nemrég felújított szabadtéri oltárt, majd elmenekült.
Brutális rongálás egy templomnál: Jézus-szobrot fejeztek le
Sokkoló eset történt egy Long Island-i katolikus templomnál, ahol a hívek vasárnap reggel vették észre, hogy egy Jézus-szobor feje eltűnt. A hatóságok egy 41 éves nőt tartóztattak le rongálás gyanújával.