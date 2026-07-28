Megrongálták a medjugorjei Mária-szobrot, felgyújtották a Szent Jakab-templom szabadtéri oltárát – videók, fotók

Megrongálták a medjugorjei Mária-szobrot és felgyújtották a helyi Szent Jakab-templom szabadtéri oltárát. A rongálás néhány nappal a Mladifest nemzetközi katolikus ifjúsági találkozó kezdete előtt történt – közölte a Slobodna Bosna című boszniai hírportál kedden.

Súlyos rongálás történt

Fotó: Twitter/X

Az elkövetők fekete festékkel kenték be a Mária-szobor arcát és kezeit, a talapzatára pedig azt írták: „Djavo u suknji” (szoknyás ördög).

Han vandalizado Medjugorje. pic.twitter.com/Q7xwHTGQHj — Carla Restoy ن (@CarlaRestoy) July 28, 2026

Az MTI szerint a legnagyobb károkat a Szent Jakab-templomnál okozták, ahol a biztonsági kamerák felvételei szerint egy férfi felgyújtotta a nemrég felújított szabadtéri oltárt, majd elmenekült.

Estoy en Medjugorje, y esta noche han vandalizado el altar, y varias imagenes de la Gospa (la Virgen). Todavía hacen falta mas pruebas para ver que este lugar es de Dios? El enemigo no quiere la conversión ni las gracias que aquí suceden. pic.twitter.com/OLs4RX8fhr — Padre Manuel Navarro 🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮 (@manunavarro84) July 28, 2026

Brutális rongálás egy templomnál: Jézus-szobrot fejeztek le

Sokkoló eset történt egy Long Island-i katolikus templomnál, ahol a hívek vasárnap reggel vették észre, hogy egy Jézus-szobor feje eltűnt. A hatóságok egy 41 éves nőt tartóztattak le rongálás gyanújával.