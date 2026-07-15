Rosetta-kő: 227 éve találták meg a leletet, amely megfejtette az egyiptomi hieroglifák titkát

A világ egyik legismertebb régészeti tárgya, a Rosetta-kő felfedezésének évfordulója újra ráirányítja a figyelmet arra a leletre, amely alapjaiban változtatta meg az ókori Egyiptom kutatását. A Rosetta-kő 1799. július 15-i megtalálása után a tudósok előtt megnyílt az út az addig megfejthetetlen hieroglifák értelmezéséhez.

Rosetta-kő: a felfedezés története, amely megfejtette az egyiptomi hieroglifákat

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A több mint 2200 éves kőtábla nem mérete miatt vált világhírűvé, hanem azért, mert ugyanazt a szöveget három különböző írásrendszerrel tartalmazza. Ez tette lehetővé, hogy a kutatók összehasonlítsák az ókori görög nyelvű részt az egyiptomi írásokkal.

Három írásrendszer egyetlen kövön

A Rosetta-kő valójában egy nagyobb kőtábla, úgynevezett sztélé töredéke. Felületére egy hivatalos uralkodói rendeletet véstek Kr. e. 196-ban, az akkor mindössze 13 éves V. Ptolemaiosz egyiptomi király uralkodásának első évfordulója alkalmából.

A szöveg három változatban szerepel rajta: 14 sor hieroglif írással, 32 sor démotikus írással, valamint 54 sor ókori görög nyelven. A hieroglifák az egyiptomi papok szent írásának számítottak, míg a démotikus az emberek mindennapi használatban lévő írásformája volt.

A görög változat azért bizonyult kulcsfontosságúnak, mert ezt a nyelvet a tudósok már ismerték. A háromszoros felirat segítségével vált lehetővé az egyiptomi írás megfejtése.

A felfedezéstől Champollion megfejtéséig

A különleges leletet Napóleon Bonaparte egyiptomi hadjárata idején találták meg a Nílus-deltában fekvő Rasíd városának közelében. A francia katonák 1799. július 15-én egy erődítmény bővítése közben bukkantak rá a kőre, amelyet egy régi falba építve találtak meg.

A felfedezés után több európai tudós próbálta megfejteni az ókori Egyiptom írását. Közülük Thomas Young angol fizikus jelentős eredményeket ért el, amikor felismerte, hogy bizonyos hieroglifák uralkodói neveket jelölnek.

A végső áttörést azonban a francia kutató, Jean-François Champollion érte el. 1822-ben jelentette be, hogy a hieroglifák nem pusztán szimbólumok, hanem az egyiptomi nyelv hangjait is rögzítik. Felfedezése megalapozta a modern egyiptológia tudományát.