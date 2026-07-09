71 év után posztumusz kegyelmet kapott a brit történelem utolsó felakasztott nője

Ruth Ellis, az Egyesült Királyság utolsó kivégzett nője több mint hét évtizeddel a halála után posztumusz feltételes kegyelmet kapott. A döntés hátterében új bizonyítékok állnak, amelyek szerint Ellis súlyos párkapcsolati erőszak áldozata volt.
Ellist 1955-ben, 28 éves korában akasztották fel, miután agyonlőtte párját, David Blakelyt.
A nő két évvel korábban ismerte meg a férfit abban a londoni éjszakai klubban, amelyet vezetett.
A kegyelmi kérelmet Ellis négy unokája nyújtotta be. Érvelésük szerint a nő felelősségét alapvetően befolyásolta a hosszú éveken át tartó bántalmazás, a trauma és olyan körülmények, amelyeket annak idején a bírósági tárgyaláson nem vettek megfelelően figyelembe.
Ruth Ellis 71 év után kegyelmet kapott
David Lammy brit igazságügyi miniszter és miniszterelnök-helyettes szerdán a parlamentben jelentette be, hogy III. Károly király az ő javaslatára megadta Ellisnek a feltételes kegyelmet.
A döntés nem törli el az eredeti ítéletet, hanem a kiszabott büntetést enyhíti: Ellis esetében a halálbüntetést életfogytig tartó szabadságvesztésre változtatja. A hatóságok szerint, ha az ügyet a mai jogi környezetben tárgyalták volna, felmerülhetett volna a beszámíthatóság csökkenése vagy az önuralom elvesztésének részleges védelme, ami akár az emberölés enyhébb minősítéséhez vezethetett volna.
Ellis a tárgyalás idején egyedülálló anya volt, és a korabeli közvélemény gyakran „hidegvérű gyilkosként” ábrázolta. Későbbi beszámolók és tanúvallomások azonban arra utaltak, hogy Blakely fizikailag és érzelmileg is bántalmazta őt.
A beszámolók szerint Ellis többször szenvedett erőszakos támadásokat: nyilvánosan bántalmazták, lelökték egy lépcsőn, olyan erősen megütötték a fülén, hogy átmenetileg megsüketült, valamint egy alkalommal egy ütés miatt elvetélt. A nő állítása szerint a férfi meg is fenyegette az életét.
Ellis unokája, Laura Enston szerint a kegyelem nem változtatja meg a múlt tragédiáit, de hivatalosan kimondja, hogy Ruth Ellist nem lett volna szabad kivégezni, és az igazságszolgáltatás akkor kudarcot vallott vele szemben. Az igazságügyi miniszter szerint a döntés nem változtathatja meg a történteket, de elismeri, hogy Ellis ügye rendkívüli volt, és reményt adhat a családjának a lezárásra – írja a Guardian.
A nő tárgyalásán a bántalmazás lelki hatását nem vették figyelembe. A bíró arra utasította az esküdtszéket, hogy ne tekintse védekezési érvnek azt a tényt, hogy Ellis „rossz bánásmódban részesült a szerelmétől”.
A beszámíthatóság csökkenésére vonatkozó jogi védelem csak 1957-ben került be a brit jogba, míg az önuralom elvesztésére alapuló védekezés 2010-ben váltotta fel a korábbi provokációs jogi lehetőséget.
Rekord: 74 éves férfit végeztek ki Floridában
A férfi 1992 óta ült börtönben. Az ügyvédei ugyan próbálták a korára hivatkozva menteni őt, ám a sorsát végül nem kerülhette el.