71 év után posztumusz kegyelmet kapott a brit történelem utolsó felakasztott nője

Ruth Ellis, az Egyesült Királyság utolsó kivégzett nője több mint hét évtizeddel a halála után posztumusz feltételes kegyelmet kapott. A döntés hátterében új bizonyítékok állnak, amelyek szerint Ellis súlyos párkapcsolati erőszak áldozata volt.

Ruth Ellist többször is megverte párja, önvédelemből végzett vele

Fotó: Twitter

Ellist 1955-ben, 28 éves korában akasztották fel, miután agyonlőtte párját, David Blakelyt.

A nő két évvel korábban ismerte meg a férfit abban a londoni éjszakai klubban, amelyet vezetett.

A kegyelmi kérelmet Ellis négy unokája nyújtotta be. Érvelésük szerint a nő felelősségét alapvetően befolyásolta a hosszú éveken át tartó bántalmazás, a trauma és olyan körülmények, amelyeket annak idején a bírósági tárgyaláson nem vettek megfelelően figyelembe.

Family of last woman in UK to be hanged speak out after she receives pardon 70 years after execution https://t.co/JWhjj0l1Ns pic.twitter.com/DEWjbYd9Zt — LADbible (@ladbible) July 9, 2026

Ruth Ellis 71 év után kegyelmet kapott

David Lammy brit igazságügyi miniszter és miniszterelnök-helyettes szerdán a parlamentben jelentette be, hogy III. Károly király az ő javaslatára megadta Ellisnek a feltételes kegyelmet.

A döntés nem törli el az eredeti ítéletet, hanem a kiszabott büntetést enyhíti: Ellis esetében a halálbüntetést életfogytig tartó szabadságvesztésre változtatja. A hatóságok szerint, ha az ügyet a mai jogi környezetben tárgyalták volna, felmerülhetett volna a beszámíthatóság csökkenése vagy az önuralom elvesztésének részleges védelme, ami akár az emberölés enyhébb minősítéséhez vezethetett volna.

Ellis a tárgyalás idején egyedülálló anya volt, és a korabeli közvélemény gyakran „hidegvérű gyilkosként” ábrázolta. Későbbi beszámolók és tanúvallomások azonban arra utaltak, hogy Blakely fizikailag és érzelmileg is bántalmazta őt.

A beszámolók szerint Ellis többször szenvedett erőszakos támadásokat: nyilvánosan bántalmazták, lelökték egy lépcsőn, olyan erősen megütötték a fülén, hogy átmenetileg megsüketült, valamint egy alkalommal egy ütés miatt elvetélt. A nő állítása szerint a férfi meg is fenyegette az életét.

Who was Ruth Ellis and why was she hanged at London's Holloway Prison? https://t.co/VwuO42xRqL pic.twitter.com/UCLSeUId4g — Standard News (@standardnews) July 8, 2026

Ellis unokája, Laura Enston szerint a kegyelem nem változtatja meg a múlt tragédiáit, de hivatalosan kimondja, hogy Ruth Ellist nem lett volna szabad kivégezni, és az igazságszolgáltatás akkor kudarcot vallott vele szemben. Az igazságügyi miniszter szerint a döntés nem változtathatja meg a történteket, de elismeri, hogy Ellis ügye rendkívüli volt, és reményt adhat a családjának a lezárásra – írja a Guardian.