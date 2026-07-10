Sorra éri a balszerencse a népszerű színészt, itt az újabb szomorú eset

Ryan Reynolds újabb üzleti vállalkozása került nehéz helyzetbe: bezárt az Aviation American Gin kóstolóhelye és látogatóközpontja Portlandban. A színész által is tulajdonolt márka négy év után kénytelen volt lehúzni a rolót.

Ryan Reynolds gin bárja bezárt Portlandban, négy év után véget ért a különleges projekt Fotó: MARCUS BRANDT / DPA

A Willamette Week beszámolója szerint az üzlet ajtajára kihelyezett táblán az állt, hogy június 28-a volt az utolsó kóstolónap. A búcsúüzenetben a látogatóktól azt írták: „Köszönjük az összes emléket, Portland. Maradjatok különlegesek.”

A helyszínt 2022-ben nyitották meg azzal a céllal, hogy közelebb hozzák a fogyasztókhoz az Aviation American Gin márkát. Ryan Reynolds korábban úgy jellemezte a helyet, mint „felnőtteknek szóló Disneylandet”.

Üzleti problémák állhatnak a háttérben

A bezárás hátterében a tulajdonos Diageo nehézségei is szerepet játszhatnak. A londoni székhelyű italóriás az amerikai piacon komoly visszaesést tapasztalt: a Spirit Business adatai szerint január és március között 15,4 százalékkal csökkentek a vállalat szeszesital-eladásai.

A Diageo megerősítette a portlandi központ bezárását.

Alapos megfontolás után meghoztuk azt a nehéz döntést, hogy bezárjuk az Aviation American Gin Visitor Centert Portlandban– közölte a vállalat szóvivője.

Hozzátette, hogy a döntés a változó üzleti környezet miatt született, miközben továbbra is támogatják az Aviation American Gin márka növekedési terveit.

A cég ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a márka továbbra is fontos része a Diageo portfóliójának.

Portland problémái is hatással lehettek

A bezárás egy olyan időszakban történt, amikor Portland komoly társadalmi és gazdasági kihívásokkal küzd. Az amerikai várost az elmúlt években bűnözési problémák, elvándorlás és romló életminőség miatt is sok kritika érte.

Egy felmérés szerint a Portland környéki három megyében megkérdezett mintegy 600 választó 36 százaléka fontolgatja, hogy a következő öt évben elköltözik a térségből.

Bár az erőszakos bűncselekmények száma az utóbbi időben csökkent a korábbi rekordokhoz képest, a város továbbra is komoly kihívásokkal néz szembe.

Az Aviation American Gin gyártását eközben egy Portland környéki meglévő üzembe helyezik át.

Ryan Reynolds 2018-ban szállt be a ginmárkába befektetőként és reklámarcként. A márkát eredetileg a portlandi House Spirits Distillery alapította még a 2000-es években, majd a Diageo 2020-ban átvette az irányítást.