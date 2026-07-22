„Mindig ezt hallom” – megszólalt a férfi, akit csaknem kiszippantott a Ryanair gépének ablakán a légnyomáskülönbség

A Guardiannak adott interjút Ljubisa Karović, az a 61 éves szerb vállalkozó, aki a Ryanair Görögországból Németországba tartó FR1879-es járatán szenvedett súlyos balesetet, amikor a repülőgép egyik ablaka repülés közben kitört. A férfit részben kiszippantotta a légáramlat, de a biztonsági övének és az utastársak gyors beavatkozásának köszönhetően életben maradt.

Ljubisa Karović a Ryanair repülőgépén történt baleset után még mindig nyakrögzítőt visel

Fotó: ED JONES / AFP

Karović elmondta, hogy a történtek közül leginkább a robbanásszerű hang maradt meg benne.

A robbanás az, amire emlékszem. Ez a hang előzte meg a káoszt, a katasztrófát. Amikor lehunyom a szemem, mindig ezt hallom.

A férfi jelenleg is nyakrögzítőt visel, fej- és nyaki fájdalmakkal küzd, valamint égési sérülések és zúzódások láthatók a jobb karján, a hónalján és a mellkasán.

Szerencsés vagyok. Nem sok mindenre emlékszem, a fejem és a nyakam még mindig fáj, de életben vagyok. Talán a biztonsági öv mentette meg az életemet. Vagy talán a sors. Hiszek Istenben, és minden nap hálát adok neki.

Hogyan élte túl a Ryanair járatán történt incidenst?

A férfi ügyvédje, Vasilis Tsiaras szerint a kabinnyomás hirtelen megszűnésekor Karović testének felső része az ablakon kívülre került, miközben a repülőgép mintegy 4500 méteres magasságban, óránként több mint 600 kilométeres sebességgel haladt. Az ügyvéd úgy fogalmazott, hogy ügyfele „csodával határos módon” élte túl a történteket.

A Ryanair járatán szintén utazó felesége, Svetlana elmondta, hogy az utasok azonnal férje segítségére siettek. Beszámolója szerint egy utas előbb egy táskával próbálta eltorlaszolni a kitört ablakot, amelyet azonnal kiszippantott a légáramlat, majd egy bőrönddel sikerült részben lezárni a nyílást.

A nő szerint férje mintegy másfél-két percig lógott részben a repülőgépen kívül.

Karović ügyvédje azt állította, hogy a légiutas-kísérők nem nyújtottak megfelelő segítséget a kritikus pillanatokban, és szerinte elsősorban az utasok mentették meg a férfi életét.

A Ryanair ezt visszautasította. A légitársaság közleménye szerint a kabinnyomás csökkenésekor minden utasnak és a személyzetnek is az előírások szerint be kellett kapcsolnia a biztonsági övet és felvennie az oxigénmaszkot. Hozzátették, hogy amint a repülőgép biztonságos magasságba ereszkedett, a személyzet Karovićot a felesége mellé ültette, orvost kerestek a fedélzeten, és gondoskodtak arról is, hogy a leszálláskor egészségügyi személyzet várja.

A szerb vállalkozó elmondta, hogy az orvosok szerint felépülése hosszú időt vesz igénybe, és egyelőre az sem kizárt, hogy műtétre lesz szüksége.

Úgy fogalmazott, a történtek emléke továbbra is kísérti.

Visszatérnek a képek, a robbanás hangja, a káosz, de szeretnék felépülni. És igen, kártérítésnek is lennie kellene. Nem csak olyan e-maileknek, amelyek arról szólnak, hogy foglaljam át a járatomat.

Arra a kérdésre, milyen tanácsot adna másoknak, a férfi ezt válaszolta:

Mindig csatolják be a biztonsági övüket. Nem szeretném, hogy bárki átélje azt, ami velem történt.

A baleset pontos körülményeit továbbra is vizsgálják.