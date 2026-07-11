Újabb részletek derültek ki a Ryanair-járaton történt súlyos balesetről

A nemzetközi polgári repülési szabályok értelmében a vizsgálatot annak az országnak kell lefolytatnia, amelynek légterében az incidens történt. Mivel a Boeing a baleset idején Észak-Macedónia felett repült, a vizsgálatot a helyi hatóságok koordinálják az amerikai illetékes szervekkel együttműködve, tekintettel arra, hogy a Ryanair repülőgépét az Egyesült Államokban gyártották.

Ryanair gép - Illusztráció - Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Ez történt a Ryanair gépével

A Ryanair gépe helyi idő szerint reggel hat óra körül szállt fel a görögországi Szalonikiből. Röviddel a felszállás után, emelkedés közben a jobb oldali hajtómű meghibásodott.

A görög sajtóban megszólaló szakértők szerint a hajtóműből leváló törmelék megrongálhatta a törzset, betörhette az egyik ablakot, és ez okozhatta a hirtelen dekompressziót.

Szemtanúk szerint pánik tört ki a fedélzeten. A sérült ablak mellett ülő férfi felsőtestét a légáramlat részben "kiszippantotta" a repülőgépből, azonban biztonsági öve megakadályozta, hogy kizuhanjon, miközben felesége és több utas is próbálta visszahúzni.

A férfi felesége a görög Mega televíziónak azt mondta: a repülőgép mintegy fél órája volt a levegőben, amikor az ablak váratlanul berobbant, férje pedig félig kikerült a gépből.

A személyzet visszafordította a repülőgépet, amely a felszállást követően mintegy egy órával biztonságosan leszállt Szalonikiben.

A súlyos sokkot szenvedett és sérült férfit három másik utassal együtt kórházba szállították.

A vizsgálatnak azt kell megállapítania, hogy valóban a hajtómű meghibásodása és az abból kirepülő alkatrészek okozták-e az ablak betörését.