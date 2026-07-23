Rémálom a Ryanair járatán: órákig a 40 fokos gépbe zárták az utasokat, még vizet se adtak nekik

A Ryanair Barcelona–Manchester járatának (FR6597) utasai több mint két órán át szaunához hasonló, 40 °C feletti hőségben rekedtek a repülőgép fedélzetén a kifutópályán. Bár a külső hőmérséklet 31-33 °C volt, a légkondicionálás nem működött, a személyzet pedig még vizet sem osztott - azért bizony fizetni kellett, palackonként 3,50 eurót. A kibírhatatlan forróságban gyerekek sírtak, egy szívbeteg nő elájult, az utasok arcai pedig felpuffadtak a hőségtől.

Két órán át a forró gépben várakoztak az utasok a Ryanair járatán

Fotó: AFP

A járatnak eleve 16.50-kor kellett volna indulnia, a beszállást azonban csak 18 órakor kezdték meg. Majd az utasokat bezárták a gépbe, ahol két órán át várakoztatták őket.

A fedélzeten tartózkodó egyik utas, Rachel, egy 34 éves tanárnő és hatéves ikergyermekek édesanyja, megosztott egy videót, amelyet a gépen forgatott, majd később a Manchester Evening Newsnak elmondta, hogy az izzadó utasok „csapdába estek” a fedélzeten, és még a vízért is fizetniük kellett – írja a Manchester Evening News.

„Eleinte úgy tűnt, minden rendben van, bár nagyon meleg volt kint, 32 vagy 33 Celsius-fok. Kaptunk egy üzenetet, hogy üljünk le a lehető leggyorsabban, mivel a légkondicionálás csak akkor lesz bekapcsolva, ha beindítják a motorokat és elindulunk. Egyre melegebb lett, mi pedig ott ültünk, és meg sem mozdultunk. Aztán vizet adtak, és azt hittük, ingyen van, de aztán jöttek a bankterminálokkal és pénzt kértek. Az első 45 perc után az emberek izzadságban úsztak, és mi egyszerűen semmilyen információt nem kaptunk.”

Ahogy már órák teltek el, a hőmérséklet elviselhetetlen szintre emelkedett. Az emberek már könyörögtek, nyissák ki az ajtókat, hadd szálljanak le.

„A gyerekek sírtak. Mögöttem ült egy szívbeteg nő, aki elájult. Összeesett. A hőmérséklet biztosan 40 fok felett volt. A saját gyerekeimet néztem, és az arcuk teljesen fel volt puffadva a hőségtől. Valójában megdöbbentő volt, ahogy bántak velünk. Nem tennének ilyet még az állatokkal sem.”

Este 20.30-kor végül mindenkit leszállítottak a gépről, amelyre hajnal egykor szállhattak vissza. A gép végül hajnal 2 után landolt Manchesterben.