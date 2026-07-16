Ablakos poénnal alázta utasát a Ryanair, órákkal később betört az üveg az egyik járatán

Kínos közösségi médiás bejegyzés és súlyos légi incidens miatt került a figyelem középpontjába a Ryanair. Az ír fapados légitársaság néhány órával azelőtt viccelődött egy utas ablak melletti ülőhelyével, hogy egyik járatán betört egy ablak, és súlyosan megsérült egy 61 éves férfi – írja a Világgazdaság.

Egyre több botrány a Ryanair körül, súlyosan megsérült egy utas (Illusztráció)

Fotó: ED JONES / AFP

Egyre több botrány a Ryanair körül, súlyosan megsérült egy utas

A légitársaság egyik utasa az X-en osztott meg egy képet arról, hogy drágább, ablak melletti ülőhelyet vásárolt, ám a helye mellett nem volt ablak. A Ryanair válaszában piros nyíllal jelölte meg az utas mögött lévő ablakot, amelyhez jelentősen hátra kellett volna fordulnia.

– Reméljük, ez segít – írta a légitársaság a humorosnak szánt bejegyzésben.

A poszt azonban néhány órával később már különösen kínosnak tűnt, miután súlyos baleset történt a Ryanair egyik járatán.

#sondakika Ryanair uçağında dehşet verici anlar!



Bir yolcuyu, Selanik'ten Memmingen'e uçan uçakta, pencere arızası nedeniyle kabinden dışarıya uçmaktan son anda karısı kurtardı!



Korkunç olay Ryanair’in FR1879 sayılı, Boeing 737-8 tipi uçağında yaşandı. Uçağın iki motorundan… pic.twitter.com/1MwxGp1rHW — Haber Air (@haberaircom) July 10, 2026

Betört az ablak, az utas feje kilógott a gépből

A Malta Air által üzemeltetett FR-1879-es járat Thesszalonikiből Memmingenbe tartott, amikor felszállás után betört az egyik ablaka. A hirtelen nyomásváltozás az ablaknyílásba rántotta a mellette ülő 61 éves férfit, akinek a feje a beszámolók szerint kilógott a repülőgépből.

Az utas felesége a lábánál fogva próbálta visszahúzni, miközben egy másik nő a karját tartotta. Végül egy harmadik utas segítségével sikerült visszajuttatni a kabinba.

A gép tízezer láb alá ereszkedett, majd visszatért Thesszalonikibe. A sérült férfit kórházba szállították. A jelentések szerint az ablakot a repülőgép motorjából származó törmelék törhette be.