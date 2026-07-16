Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Sport

Mi lesz Szoboszlai Dominikkal? A Liverpool új edzője nagy dilemma előtt áll

légitársaság

Ablakos poénnal alázta utasát a Ryanair, órákkal később betört az üveg az egyik járatán

37 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy 61 éves utas súlyosan megsérült, amikor felszállás után betört egy menetrend szerinti repülőgép ablaka. A Ryanair néhány órával az incidens előtt még egy ablak nélküli, ablak mellé eladott ülőhely miatt gúnyolódott a közösségi médiában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
légitársaságbotrányRyanairbaleset

Kínos közösségi médiás bejegyzés és súlyos légi incidens miatt került a figyelem középpontjába a Ryanair. Az ír fapados légitársaság néhány órával azelőtt viccelődött egy utas ablak melletti ülőhelyével, hogy egyik járatán betört egy ablak, és súlyosan megsérült egy 61 éves férfi – írja a Világgazdaság.

Egyre több botrány a Ryanair körül, súlyosan megsérült egy utas (Illusztráció)
Egyre több botrány a Ryanair körül, súlyosan megsérült egy utas (Illusztráció)
Fotó: ED JONES / AFP

Egyre több botrány a Ryanair körül, súlyosan megsérült egy utas

A légitársaság egyik utasa az X-en osztott meg egy képet arról, hogy drágább, ablak melletti ülőhelyet vásárolt, ám a helye mellett nem volt ablak. A Ryanair válaszában piros nyíllal jelölte meg az utas mögött lévő ablakot, amelyhez jelentősen hátra kellett volna fordulnia.

– Reméljük, ez segít – írta a légitársaság a humorosnak szánt bejegyzésben.

A poszt azonban néhány órával később már különösen kínosnak tűnt, miután súlyos baleset történt a Ryanair egyik járatán.

Betört az ablak, az utas feje kilógott a gépből

A Malta Air által üzemeltetett FR-1879-es járat Thesszalonikiből Memmingenbe tartott, amikor felszállás után betört az egyik ablaka. A hirtelen nyomásváltozás az ablaknyílásba rántotta a mellette ülő 61 éves férfit, akinek a feje a beszámolók szerint kilógott a repülőgépből.

Az utas felesége a lábánál fogva próbálta visszahúzni, miközben egy másik nő a karját tartotta. Végül egy harmadik utas segítségével sikerült visszajuttatni a kabinba.

A gép tízezer láb alá ereszkedett, majd visszatért Thesszalonikibe. A sérült férfit kórházba szállították. A jelentések szerint az ablakot a repülőgép motorjából származó törmelék törhette be.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!