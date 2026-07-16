Ablakos poénnal alázta utasát a Ryanair, órákkal később betört az üveg az egyik járatán

Kínos közösségi médiás bejegyzés és súlyos légi incidens miatt került a figyelem középpontjába a Ryanair. Az ír fapados légitársaság néhány órával azelőtt viccelődött egy utas ablak melletti ülőhelyével, hogy egyik járatán betört egy ablak, és súlyosan megsérült egy 61 éves férfi – írja a Világgazdaság.
Egyre több botrány a Ryanair körül, súlyosan megsérült egy utas
A légitársaság egyik utasa az X-en osztott meg egy képet arról, hogy drágább, ablak melletti ülőhelyet vásárolt, ám a helye mellett nem volt ablak. A Ryanair válaszában piros nyíllal jelölte meg az utas mögött lévő ablakot, amelyhez jelentősen hátra kellett volna fordulnia.
– Reméljük, ez segít – írta a légitársaság a humorosnak szánt bejegyzésben.
A poszt azonban néhány órával később már különösen kínosnak tűnt, miután súlyos baleset történt a Ryanair egyik járatán.
Betört az ablak, az utas feje kilógott a gépből
A Malta Air által üzemeltetett FR-1879-es járat Thesszalonikiből Memmingenbe tartott, amikor felszállás után betört az egyik ablaka. A hirtelen nyomásváltozás az ablaknyílásba rántotta a mellette ülő 61 éves férfit, akinek a feje a beszámolók szerint kilógott a repülőgépből.
Az utas felesége a lábánál fogva próbálta visszahúzni, miközben egy másik nő a karját tartotta. Végül egy harmadik utas segítségével sikerült visszajuttatni a kabinba.
A gép tízezer láb alá ereszkedett, majd visszatért Thesszalonikibe. A sérült férfit kórházba szállították. A jelentések szerint az ablakot a repülőgép motorjából származó törmelék törhette be.