Amerikai hatóság vette át a Ryanair járatán kitört ablak ügyének vizsgálatát

Az amerikai repülésbiztonsági nyomozók csütörtökön bejelentették, hogy átveszik a Görögországból indult Ryanair járaton történt baleset vizsgálatát, amely fedélzetén egy kitört ablak majdnem egy utas életébe került.

Továbbra is folyik a vizsgálat a Ryanair járaton kitört ablak ügyében. (Képünk illusztráció) Fotó: ED JONES / AFP

Továbbra is folyik a vizsgálat a Ryanair járaton kitört ablak ügyében

Mint arról korábban beszámoltunk július 10-én egy hajnali Ryanair járaton a felszállást követően betört az egyik utastéri ablak. A beszámolók szerint a mellette ülő férfit a légnyomáskülönbség miatt csaknem a válláig kiszippantotta a légáramlat, miközben utastársai és felesége kétségbeesetten próbálták visszatartani. A Thesszalonikiből a németországi Memmingenbe tartó Boeing 737-800-as végül kényszerből visszafordult Görögországba.

Az incidens során a 61 éves utas nyak- és vállsérüléseket, valamint súrlódásos égési sérüléseket szenvedett egy görög kórházi tisztviselő szerint.

A Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) közölte, hogy a repülőgép repülési útvonalának alaposabb vizsgálata után a nyomozók megállapították, hogy az incidens görög légtérben történt, és nem az Észak-Macedón Köztársaság felett, ahogy eredetileg gondolták. A nemzetközi légiközlekedési szabályok lehetővé teszik a görög hatóság számára, hogy átadja a vizsgálatot az NTSB-nek. Az amerikai szövetségi ügynökség közölte, hogy elfogadta a kérést, és most Görögország részvételével vezeti a vizsgálatot.

A Ryanair továbbra sem kommentálta nyilvánosan az NTSB által nyilvánosságra hozott hajtóműproblémát. Az utasok elmondták a görög médiának, hogy hangos csattanást hallottak, az oxigénmaszkok leestek, és a gép elkezdett veszíteni a magasságból.

Shye Gilad, egy légitársaság korábbi vezetője elárulta, hogy az ablak kitörése gyors nyomás csökkenést okozott, amely rövid, de erős szívóhatást hozott létre a nyílás közelében, mielőtt a stabilizálódott.

A biztonsági öv segíthet az első néhány másodpercben. Nagyon fontos, és az embereknek mindig be kell csatolniuk a biztonsági övüket

- emelte ki, hozzátéve, hogy az ehhez hasonló események nagyon ritkák, mert nagy erőre van szükség ahhoz, hogy egy ablak kitörjön.