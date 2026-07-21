A Ryanair reagált arra a sokkoló incidensre, amely során egy utast részben kiszippantott a repülőgép kitört ablaka egy Görögországból Németországba tartó járaton. A légitársaság vezetése szerint a Boeing 737-es típus továbbra is a világ egyik legbiztonságosabb utasszállító repülőgépe.

Ryanair: megszólalt a légitársaság, miután egy utast majdnem kiszippantott a kitört repülőgépablak

Fotó: ED JONES / AFP

A személyzet és az utasok mentették meg a férfit

A július 10-i járaton a 61 éves szerb Ljubisa Karović ült az ablak mellett, amikor a felszállást követően egy, feltehetően a hajtóműből származó törmelékdarab betörte az akrilablakot. A hirtelen nyomásvesztés következtében a férfit részben kiszippantotta a kabinból kiáramló levegő.

Életét felesége, Svetlana Grković és két másik utas mentette meg, akik megragadták a lábát, és visszahúzták a gép belsejébe.

A pilóták ezt követően kényszerleszállást hajtottak végre Thesszalonikiben. A Ryanair közlése szerint a fedélzeten tartózkodók sértetlenül hagyták el a repülőgépet.

A Ryanair szerint a Boeing 737 továbbra is rendkívül biztonságos

Neil Sorahan, a Ryanair pénzügyi igazgatója hangsúlyozta, hogy a Boeing 737-esek több százmillió repülést teljesítettek világszerte, és az egyik legbiztonságosabb repülőgéptípusnak számítanak.

Michael O'Leary vezérigazgató közölte, hogy az elsődleges vizsgálatok alapján valószínűleg egy idegen tárgy okozott sérülést a hajtóműben felszállás közben, de ezt egyelőre nem lehet biztosan kijelenteni. Elmondása szerint a 18 éves repülőgép hajtóművét az elmúlt két évben teljes körűen felújították.

Az esetet az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) vizsgálja. Az előzetes jelentés várhatóan négy héten belül készül el, a végleges vizsgálat később zárulhat le.

A Ryanair azt is közölte, hogy folyamatos kapcsolatban áll az érintett családdal, ugyanakkor arról még korai lenne nyilatkozni, hogy a légitársaság fizet-e kártérítést, mivel a vizsgálat még folyamatban van.