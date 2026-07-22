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Magyar orvos mentette meg egy utas életét a Ryanair fedélzetén

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Egy magyar kardiológus mentette meg egy utas életét a Madridból Budapestre tartó Ryanair-járaton, miután egy férfi repülés közben rosszul lett, majd elvesztette az eszméletét. A Ryanair gépén Pálfy Júlia Anna orvosként azonnal segíteni kezdett, és a landolásig egy másik utassal együtt küzdött a férfi életéért, miközben később vita alakult ki arról, hogy a fedélzeten rendelkezésre álló orvosi eszközöket megfelelően kezelték-e.
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magyarországutasryanair

Pálfy Júlia Anna hároméves gyermekével utazott július 16-án a spanyol fővárosból Magyarország felé, amikor a felszállás után nem sokkal a személyzet egészségügyi dolgozót keresett a fedélzeten. A kardiológus jelentkezett, de azt állítja, hogy a kezdeti segítségnyújtás során több bizonytalanságot is tapasztalt a személyzet részéről - írta meg a Telex.

Ryanair: magyar orvos mentette meg egy utas életét a fedélzeten
Ryanair: magyar orvos mentette meg egy utas életét a fedélzeten
Fotó: ED JONES / AFP

Egy utas hirtelen rosszul lett a repülőn

A férfi a repülőgép hátsó részében ült a lányával, amikor rosszul lett. A kardiológus szerint a tünetei egyértelműen szívinfarktusra utaltak: erős mellkasi fájdalmat érzett, amely az állkapcsába sugárzott, valamint nehézlégzésre panaszkodott.

Az utast kiemelték az üléséből, majd a folyosón fektették le. Pálfy Júlia ekkor megkérdezte a személyzetet, milyen orvosi felszerelések állnak rendelkezésre.

Elmondása szerint azt a választ kapta, hogy csak oxigén van a fedélzeten. Az orvos ezért ezt kérte, miközben azt mérlegelte, hogy szükség lehet-e a járat megszakítására.

Nagyjából fél órával a felszállás után a vezető légiutas-kísérő azt kérdezte tőle, hogy folytassák-e az utat, vagy hajtsanak végre kitérő leszállást. A kardiológus jelezte, hogy nem tudja teljes bizonyossággal kizárni a szívinfarktust, ezért szerinte biztonságosabb lenne leszállni.

A férfi közben átmenetileg jobban lett, ezért visszaült a helyére, de rövid idő múlva ismét rosszul lett.

Ekkor az orvos ismét jelezte, hogy szerinte szükség van a leszállásra. A kapitány végül bejelentette, hogy a gép kényszerleszállást hajt végre a franciaországi Marseille-ben.

A fedélzeten kezdődött az újraélesztés

A leszállásig hátralévő idő azonban kritikus volt. A férfi állapota romlott, elvesztette az eszméletét, pulzusa pedig nem volt tapintható.

A magyar kardiológus egy spanyol utassal együtt kezdte meg az újraélesztést. A süllyedő és rázkódó repülőgépen felváltva végezték a mellkasi nyomásokat, miközben időnként életjeleket észleltek.

Pálfy Júlia később elmondta, hogy ekkor sem kérdezett külön rá a defibrillátorra, mert korábban azt az információt kapta, hogy nincs ilyen eszköz a fedélzeten. Azt is kifogásolta, hogy a személyzet nem ajánlotta fel az életmentő készüléket.

A Ryanair ugyanakkor a megkeresésre azt közölte, hogy minden repülőgépükön található defibrillátor, és szerintük az orvos nem kérte annak használatát.

A légitársaság arra már nem adott választ, hogy a személyzet egyértelműen tudta-e, hogy az eszköz rendelkezésre áll, illetve ilyen helyzetben nem nekik kellett volna-e felajánlaniuk azt.

A marseille-i landolás után francia mentők érkeztek a fedélzetre, és átvették a beteget. A kommunikáció nehézkes volt, mert a sürgősségi személyzet csak franciául beszélt, végül egy másik utas segítségével sikerült átadni az orvos beszámolóját.

A férfit stabil állapotban vitték kórházba. Később kiderült, hogy a mentőautóban még többször elvesztette az eszméletét, teljes kivizsgálása azonban még hátravan.

A magyar orvos közben visszatért a helyére, ahol hároméves gyermeke egy másik utas segítségével elaludt. Elmondása szerint a segítségéért néhány csokoládét és egy üveg vizet kapott, de a kapitány részéről legalább egy kézfogás jól esett volna neki.

 

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