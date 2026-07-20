Megszólalt a férfi, akit majdnem kiszippantott a Ryanair repülőgépének kitört ablaka

Még mindig nyakmerevítőt visel, rémálmok gyötrik, és már egy repülőgép hangjától is pánikba esik az a férfi, akit a múlt héten kis híján kiszippantott a Ryanair egyik járatának betört ablaka.
Mint ismert, a Görögországból a németországi Memmingenbe tartó Ryanair-járaton hatalmas robbanásszerű hang rázta meg a repülőgépet, majd kitört az egyik ablak. Az egyik utast, Ljubisa K.-t kis híján kiszippantotta a gépből a légnyomás, a drámai pillanatokról készült felvételek pedig pillanatok alatt bejárták a világsajtót.
A férfi most először beszélt a történtekről a Bildnek.
Súlyos testi és lelki sérüléseket szenvedett
Ljubisa K. a baleset idején bekötve aludt az ülésében.
Arra ébredtem, hogy mintha bomba robbant volna. Csak néhány másodpercig voltam magamnál
– mondta.
Amikor ismét magához tért, vér borította az arcát és a kezét. Elmondása szerint több utassal együtt végül egy fémdobozzal próbálták ideiglenesen betömni a kitört ablak helyét, ezután azonban újra elvesztette az eszméletét.
A baleset óta teljesen megváltozott az élete
A férfi még mindig nem épült fel sem fizikailag, sem lelkileg a történtekből.
Nyaki sérülése miatt hat hétig nyakmerevítőt kell viselnie, megsérült a jobb keze, égési sérüléseket szenvedett a hátán, és a jobb füle, valamint a jobb szeme is károsodott.
– Nem biztos, hogy valaha teljesen meggyógyulok – mondta. A fizikai sérüléseknél azonban a lelki trauma még jobban megviselte.
Nem tudok aludni, állandóan szédülök, a koncentrálás sem megy. Amint lehunyom a szemem, újra átélem az egészet
– fogalmazott.
Korábban sokat utazott munkája miatt, most viszont már az utcára is nehezen megy ki. Attól fél, hogy a történtek a családja és a vállalkozása jövőjét is veszélybe sodorják.
Ljubisa K. szerint csak napokkal később tudatosult benne, milyen közel járt a halálhoz. Azóta már egy repülőgép hangja is elég ahhoz, hogy pánikba essen.