Megszólalt a férfi, akit majdnem kiszippantott a Ryanair repülőgépének kitört ablaka

Még mindig nyakmerevítőt visel, rémálmok gyötrik, és már egy repülőgép hangjától is pánikba esik az a férfi, akit a múlt héten kis híján kiszippantott a Ryanair egyik járatának betört ablaka.

Majdnem az életébe került egy Ryanair-járaton történt baleset Ljubisa K.-nak, akit a múlt héten kis híján kiszippantott a gép betört ablaka (a kép illusztráció).

Fotó: AFP

Mint ismert, a Görögországból a németországi Memmingenbe tartó Ryanair-járaton hatalmas robbanásszerű hang rázta meg a repülőgépet, majd kitört az egyik ablak. Az egyik utast, Ljubisa K.-t kis híján kiszippantotta a gépből a légnyomás, a drámai pillanatokról készült felvételek pedig pillanatok alatt bejárták a világsajtót.

A férfi most először beszélt a történtekről a Bildnek.

Súlyos testi és lelki sérüléseket szenvedett

Ljubisa K. a baleset idején bekötve aludt az ülésében.

Arra ébredtem, hogy mintha bomba robbant volna. Csak néhány másodpercig voltam magamnál

– mondta.

Amikor ismét magához tért, vér borította az arcát és a kezét. Elmondása szerint több utassal együtt végül egy fémdobozzal próbálták ideiglenesen betömni a kitört ablak helyét, ezután azonban újra elvesztette az eszméletét.

A baleset óta teljesen megváltozott az élete

A férfi még mindig nem épült fel sem fizikailag, sem lelkileg a történtekből.

Nyaki sérülése miatt hat hétig nyakmerevítőt kell viselnie, megsérült a jobb keze, égési sérüléseket szenvedett a hátán, és a jobb füle, valamint a jobb szeme is károsodott.

– Nem biztos, hogy valaha teljesen meggyógyulok – mondta. A fizikai sérüléseknél azonban a lelki trauma még jobban megviselte.

Nem tudok aludni, állandóan szédülök, a koncentrálás sem megy. Amint lehunyom a szemem, újra átélem az egészet

– fogalmazott.

Halskrause, Schwindel und Albträume: Nach dem Bruch eines Fensters auf einem Ryanair-Flug erholt sich Ljubisa K. langsam von seinen Verletzungen. Der Schock des Beinahe-Unfalls hat ihn psychisch wie körperlich schwer getroffen. https://t.co/ZFpg9K8DYx pic.twitter.com/y9ejmw7vfx — Blick (@Blickch) July 19, 2026

Korábban sokat utazott munkája miatt, most viszont már az utcára is nehezen megy ki. Attól fél, hogy a történtek a családja és a vállalkozása jövőjét is veszélybe sodorják.

Ljubisa K. szerint csak napokkal később tudatosult benne, milyen közel járt a halálhoz. Azóta már egy repülőgép hangja is elég ahhoz, hogy pánikba essen.