„Ha meghalunk, együtt halunk meg” – megszólalt a nő, aki férje lábába kapaszkodott, miután a Ryanair-gépen kitört egy ablak és kiszippantott a légáramlat

Megszólalt annak a súlyosan sérült férfinak a felesége, akit kiszippantott a légáramlat azon a Ryanair gépen, amelynek egyik ablaka kitört egy, a hajtóműről lerepült törmelék miatt. A szerbiai Ljubisa Karovic és felesége, Svetlana Grkovic július 10-én, pénteken utaztak a társasággal, amikor is Észak-Macedónia felett járva, kb. 6100 méter magasan megtörtént tragédia

Így van most a Ryanair katasztrófában megsérült utas Fotó: ED JONES / AFP

A repülőgép helyi idő szerint reggel 5:55-kor szállt fel a görögországi Thesszalonikiből, ám a pilóta hajtóműhibát észlelt, ezért úgy döntött, hogy visszafordul a kiindulási repülőtérre Észak-Macedóniánál. Süllyedés során a meghibásodott hajtómű egyik darabja levált, és nekiütközött annak az ablaknak, amely mellett a 61 éves Karovic ült. Az ütközés következtében az ablak kiszakadt, a kabinnyomás hirtelen csökkenése miatt pedig a férfit részben kiszippantotta a légáram.

A férfi teste félig a repülőgépen kívül lógott, miközben felesége kétségbeesetten megragadta a lábait, hogy ne sodródjon ki teljesen.

Olyan volt, mintha a hajtómű egy darabja leszakadt volna, és nekiütközött volna annak az ablaknak, amely mellett a férjem ült. Azonnal reagáltam, és megragadtam a lábait. Csak arra tudtam gondolni: „Ha meghalunk, együtt halunk meg.” Borzalmas volt

– nyilatkozta Grkovic kiemelve, nagyon hálás annak a férfi utasnak, aki segített visszahúzni a férjét a kabinba.

Ryanair katasztrófa: sokkos állapotban van Karovic

Az idős férfi felesége azt is közölte, párja jelenleg is kórházban és sérülései miatt egyelőre nem tud beszélni sem, továbbá súlyos sokkos állapotban van. A kezén komoly sérüléseket, testén pedig súrlódási égési sérüléseket szenvedett. Felesége szerint a férfi az incidens közben többször is elvesztette az eszméletét, és alig emlékszik a történtekre, írja a Mirror.