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Dráma a Ryanair fedélzetén: betört az ablak, egy utast csaknem kiszippantott a légáramlat

1 órája
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Pillanatok alatt rémálommá vált egy Ryanair-járat péntek hajnalban. Egy betört utastéri ablak miatt a légáram csaknem kiszippantott egy 61 éves férfit a repülőből, akit a felesége és a többi utas tartott vissza. A gép azonnal visszafordult, a sérültet kórházba szállították.
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ryanairbetörtablak

Pánik tört ki egy Ryanair-járaton péntek hajnalban, miután a felszállást követően betört az egyik utastéri ablak. A beszámolók szerint a mellette ülő férfit a légnyomáskülönbség miatt csaknem a válláig kiszippantotta a légáramlat a nyíláson keresztül, miközben utastársai és felesége kétségbeesetten próbálták visszatartani. A Thesszalonikiből a németországi Memmingenbe tartó Boeing 737-800-as végül kényszerből visszafordult Görögországba - adta hírül a Bild

A Boeing 737 aircraft from the Irish low cost company Ryanair takes off from Toulouse Blagnac airport, in Toulouse, southern France, on May 20, 2026. (Photo by Ed JONES / AFP)
Illusztráció
Fotó: ED JONES / AFP

Hangos robbanás rázta meg a repülőt

A Ryanair járata helyi idő szerint reggel 5:55-kor szállt fel Thesszalonikiből. A gép már mintegy 6000 méteres magasságban repült, amikor a fedélzeten egy hangos robbanásszerű zaj hallatszott.

Egy utas a Bildnek azt mondta, hogy valami nekiütközött az egyik ablaknak.

 Az ablak betört és darabokra tört. Ezután automatikusan leestek az oxigénmaszkok

 – idézte fel.

Elmondása szerint a pilóta a hangosbemondón keresztül azt kiáltotta: 

„Emergency!” („Vészhelyzet!”), miközben az utasok sietve felvették az oxigénmaszkokat.

A felesége percekig tartotta a lábánál fogva

A betört ablak mellett ülő, 61 éves szerb férfit a légnyomáskülönbség miatt a feje és a válla is kirántotta a nyíláson. Görög sajtóértesülések szerint 

a felesége több percen át a lábánál fogva tartotta, mielőtt a többi utasnak sikerült visszahúznia a repülőgép belsejébe.

A pilóta Észak-Macedónia felett megszakította a Memmingen felé tartó járatot, majd visszafordult Thesszalonikibe. A nyilvánosan elérhető repülési adatok szerint a Boeing 737-800-as a felszállás után 1 óra 14 perccel biztonságosan leszállt az indulási repülőtéren.

A görög állami műsorszolgáltató szerint 

a sérült utast kórházba szállították.

A Ryanair és az illetékes hatóságok egyelőre nem adtak ki hivatalos közleményt az incidensről. A görög ERT szerint vizsgálat indult annak megállapítására, mi okozta az ablak betörését.

Egy másik repülős incidens során Argentínában egy 22 éves pilótanövendék került életveszélyes helyzetbe, miután oktatója váratlanul elhagyta a repülőgép fedélzetét.

 

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