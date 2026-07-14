12 órás rémálmot éltek át a Ryanair utasai

Egy Ryanair London Stansted-Tiranában közlekedő, mindössze 3 órás járat 12 órás rémálommá változott két eltérítés és rendőri beavatkozás után. Egy szemtanú elképesztő állapotokról számolt be, állítása szerint egyes utasok fellázadtak a pilóták ellen, sőt egy ittas utassal még birkóznia is kellett az egyik légiutas-kísérőnek.

Valódi káosz robbant ki egy Ryanair járat fedélzetén. (Képünk illusztráció) Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Valódi káosz robbant ki egy Ryanair járat fedélzetén

A június 3-i 16:00-s járat már eleve nehézkesen indult, több brit is láthatóan ittas volt a felszálláskor, miközben az albániai fesztiválszezonra készültek. A Ryanair gépe tele volt hangoskodó legénybúcsúsokkal és fiatalokkal, akik vámmentes italos üvegekből ittak.

Bár egy viszonylag rövid úrtól volt szó, a terveket átvágta egy egész éjjel tomboló vihar. Az RK8288-as járatot kétszer is átirányították - először Olaszországba, majd Görögországba -, mielőtt végül helyi idő szerint hajnali 5 órakor, körülbelül kilenc órával a tervezett érkezési időpont után leszállt az albán fővárosban.

A Daily Mail-nek névtelenül nyilatkozó forrás szerint elfogyott az élelmiszer- és vízkészlet, a bajba jutott turisták lázadást rendeztek, sőt, görög rendőrséget is riasztottak a fedélzetre, hogy enyhítsék a kaotikus helyzetet.

Elmondása szerint körülbelül 4 órával a londoni felszállás után az utasok már azt hitték, hogy a repülőgép Tiranában fog leszállni, pedig valójában egy repülőtérhez közeledett Olaszországban.

Körülbelül tíz perccel a leszállás előtt a pilóta azt mondta: "Egyébként nem tudtunk leszállni Albániában, most Brindisiben vagyunk Olaszországban." Mindenki úgy volt vele, hogy nem oda akartunk menni. Két, talán három órát töltöttünk ott a kifutópályán. Az emberek eléggé idegesek és bosszúsak lettek.

Ezen a ponton az utas azt állította, hogy a Ryanair személyzete nem volt hajlandó tovább ételt és italt árulni.

Semmit sem adtak ingyen, sőt, még venni sem lehetett semmit. Az emberek érthető módon szomjasak és éhesek voltak. Ekkor már négy órája, talán még régebb óta a gépen voltunk.

A személyzet később megengedte az utasoknak, hogy frissítőket vásároljanak, de minden elfogyott pillanatok alatt. Mindeközben egy nyugtalan utas nem követte az utasításokat, és elkezdett járkálni a fedélzeten, végül egy légiutas-kísérő birkózta vissza a helyére.

Szó szerint megragadta, felkapta, mint egy gyereket, és visszalökte a helyére... teljes őrület volt.

Hamarosan a pilóta bejelentette, hogy a gép ismét felszállhat, ezúttal Tiranába, de az út még korántsem ért véget.

Úton vagyunk Albánia felé, majd tíz perccel a leszállás előtt a pilóta ismét azt mondja: "Nem Albániába megyünk, hanem Thesszalonikiben, Görögországban fogunk leszállni."

Mire a gép megérkezett Thesszalonikibe, elkezdődött a lázadás.

Az emberek a pilótafülkében kiabáltak, gyávának nevezték a pilótát, és azt mondták neki, hogy jöjjön ki, és nézzen velük szembe velük férfiként

- mondta az utas.