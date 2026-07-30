Salman Rushdie támadójára életfogytiglani börtön várhat

Hadi Matart szerdán egy New York-i szövetségi bíróság bűnösnek találta határokon átnyúló terrorcselekmény elkövetésében, valamint a Hezbollahnak nyújtott anyagi támogatásban. Salman Rushdie támadója már 25 éves szabadságvesztését tölti az író elleni támadás miatt, az újabb ítélet nyomán pedig akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat – tájékoztat a BBC.

Salman Rushdie a „Literature in the Mist” fesztivál megnyitóján az ausztriai Heidenreichsteinben

Fotó: MAX SLOVENCIK / APA

Az ügyészek szerint a 28 éves Matart az az 1989-ben kiadott fatva motiválta, amely Salman Rushdie megölésére szólított fel. A vád szerint a férfi két éven keresztül tervezte a támadást.

A Buffalóban tartott tárgyaláson az ügyészség arra is hivatkozott, hogy Matarra hatással volt a Hezbollah akkori vezetőjének 2006-os beszéde, amelyben a Rushdie elleni fatva végrehajtását sürgette. A tárgyaláson a vádlott által készített videókat is bemutattak.

Salman Rushdie is vallomást tett a tárgyaláson

Az író tanúként idézte fel az ellene elkövetett támadást és az elszenvedett sérüléseket. Elmondta, hogy életét egy tűzoltónak köszönheti, aki a helyszínen orvosi segítséget nyújtott neki.

Rushdie a támadás következtében súlyosan megsérült, és egyik szemére részben elvesztette látását. A tárgyaláson a szemsérülését is megmutatta az esküdteknek.

A védelem azzal érvelt, hogy Matar tettét nem terrorista indíték vezérelte. Ügyvédei Rushdie-t arról is kérdezték, számított-e heves reakciókra az 1988-ban megjelent A sátáni versek című regénye miatt. Az író erre azt válaszolta, hogy nem a könyve, hanem a vádlott áll bíróság előtt.

Akár életfogytiglani büntetést is kaphat a támadó

Matart 2025-ben egy állami bíróság már bűnösnek találta emberölési kísérlet miatt, amiért 25 éves szabadságvesztésre ítélték. A mostani szövetségi eljárásban hozott ítélet alapján akár életfogytiglani börtönbüntetést is kiszabhatnak rá.

A sátáni versek megjelenése után Rushdie számos halálos fenyegetést kapott. Irán akkori vallási vezetője 1989-ben fatvát adott ki ellene, ezt követően az író éveken keresztül rendőri védelem mellett, rejtőzködve élt.

Rushdie később Knife: Meditations After an Attempted Murder című memoárjában írt az ellene elkövetett támadásról és felépüléséről.