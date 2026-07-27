Lövöldözés tört ki Seattle-ben: ketten meghaltak, többen megsérültek

Lövöldözés történt egy gasztronómiai fesztiválon Seattle-ben, a Space Needle kilátótorony mellett, vasárnap este: a szemtanúk beszámolója szerint helyi idő szerint 18 óra körül több lövés hallatszott, majd ezt követően kitört a pánik, mielőtt a kiérkező rendőrök lezárták volna a környéket.

Két ember meghalt a Seattle-ben történt lövöldözésben / Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

Két ember meghalt a Seattle-ben történt lövöldözésben

A BBC beszámolója szerint a helyszínre mentőket és a rendőrséget is riasztották, valamint taktikai felszerelésben lévő tisztek is érkeztek. Úgy tudni, a lövöldözésben ketten életüket vesztették, míg öt másik személy, köztük egy kisgyermek is, megsérült. Susan Gregg, a Harborview Orvosi Központ munkatársa úgy nyilatkozott, hogy négy sérültet vettek fel: egy gyermeket, egy 23 éves férfit és két felnőtt nőt. Hozzátette, hogy az egyik páciens állapota kritikus volt.

A történtek után a rendőrség nyomozást indított. Katie Wilson, Seattle polgármestere később elárulta, két gyanúsítottat vettek őrizetbe a Seattle Centerben történt lövöldözés kapcsán.

Szeretném köszönetemet kifejezni a seattle-i rendőröknek, akik a helyszínre érkeztek és őrizetbe vettek két gyanúsítottat

– mondta el egy közleményben. A gyanúsítottak kilétéről további részleteket nem közöltek.

Seattle-ben a hétvégén rendezték meg a Bite of Seattle gasztronómiai fesztivált, ahol több száz helyi kistermelő és vendéglátó mutatta be kínálatát, miközben a színpadon zenekarok szórakoztatták a közönséget. A felvételek szerint az esti órákban a fesztivál zsúfolt területén tört ki a lövöldözés, ezt követően pedig az emberek kétségbeesetten próbáltak biztonságos helyre menekülni - írja az MTI.