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ketrec

Furcsa hangok jöttek egy mosózsákból a buszon – ketrecbe zárt állatot találtak

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Mozogni és csipogni kezdett egy mosózsák egy londoni buszon. A sofőr ekkor fedezte fel a ketrecbe zárt selyemmajmot, amelyet valaki magára hagyott Londonban. Az állat egészséges volt, az RSPCA azonban attól tart, hogy az eset összefügghet az új angliai tartási szabályokkal.
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ketrecmajomLondon

Ketrecbe zárt selyemmajmot találtak egy buszon Londonban, miután a mosózsákkal eltakart állat mozogni kezdett. Angliában április óta engedélyhez kötik a főemlősök tartását, ezért az állatvédők további hasonló esetektől tartanak.

selyemmajom, Ketrecbe zárt majmot hagytak egy londoni buszon
Ketrecbe zárt majmot hagytak egy londoni buszon Fotó: Pexels

Ketrecbe zárt majmot hagytak egy londoni buszon

Egy mosózsák alá rejtett, ketrecbe zárt majmot talált egy londoni busz sofőrje. A rémült közönséges selyemmajmot múlt pénteken fedezték fel a Mill Hill Broadway állomás és Kensal Rise között közlekedő 302-es járaton.

A sofőr egy babakocsival utazó anyának próbált helyet csinálni, ezért arrébb tolta a csomagtérből kilógó mosózsákot. A zsák ekkor csipogni és mozogni kezdett. Amikor a férfi benézett mögé, meglátta a ketrecben reszkető apró állatot.

A sofőr visszavitte a majmot a Willesden buszállomáson található Metroline buszgarázsba, majd értesítette az RSPCA állatvédő szervezetet. A mikrochippel nem rendelkező nőstény az Oyster nevet kapta a londoni tömegközlekedési kártya után.

Az állatorvosi vizsgálat szerint a 250–400 grammos selyemmajom egészséges. Az RSPCA attól tart, hogy az eset összefügghet az áprilisban életbe lépett szabályozással, amely engedélyhez köti a főemlősök tartását Angliában. Az állatvédők szerint egyes gazdák illegálisan szabadulhatnak meg azoktól az állatoktól, amelyek tartásához már nem tudják teljesíteni az előírt feltételeket – írja a Daily Mail.

Elszabadult majomcsapat tart rettegésben egy várost

Rejtélyes körülmények között szabadultak el, senki sem tudja, honnan jöttek, és még a mesterséges intelligencia is megnehezíti az elfogásukat. Napokon át majmok szaladgáltak egy amerikai nagyváros utcáin.

 

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