Furcsa hangok jöttek egy mosózsákból a buszon – ketrecbe zárt állatot találtak

Ketrecbe zárt selyemmajmot találtak egy buszon Londonban, miután a mosózsákkal eltakart állat mozogni kezdett. Angliában április óta engedélyhez kötik a főemlősök tartását, ezért az állatvédők további hasonló esetektől tartanak.

Ketrecbe zárt majmot hagytak egy londoni buszon Fotó: Pexels

Ketrecbe zárt majmot hagytak egy londoni buszon

Egy mosózsák alá rejtett, ketrecbe zárt majmot talált egy londoni busz sofőrje. A rémült közönséges selyemmajmot múlt pénteken fedezték fel a Mill Hill Broadway állomás és Kensal Rise között közlekedő 302-es járaton.

A sofőr egy babakocsival utazó anyának próbált helyet csinálni, ezért arrébb tolta a csomagtérből kilógó mosózsákot. A zsák ekkor csipogni és mozogni kezdett. Amikor a férfi benézett mögé, meglátta a ketrecben reszkető apró állatot.

A sofőr visszavitte a majmot a Willesden buszállomáson található Metroline buszgarázsba, majd értesítette az RSPCA állatvédő szervezetet. A mikrochippel nem rendelkező nőstény az Oyster nevet kapta a londoni tömegközlekedési kártya után.

Az állatorvosi vizsgálat szerint a 250–400 grammos selyemmajom egészséges. Az RSPCA attól tart, hogy az eset összefügghet az áprilisban életbe lépett szabályozással, amely engedélyhez köti a főemlősök tartását Angliában. Az állatvédők szerint egyes gazdák illegálisan szabadulhatnak meg azoktól az állatoktól, amelyek tartásához már nem tudják teljesíteni az előírt feltételeket – írja a Daily Mail.

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