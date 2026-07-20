Mindenki Shakiráról beszél a vb döntője után, elképesztően nézett ki

Shakira ismét a figyelem középpontjába került, miután fellépett a 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntőjének félidei műsorában. A kolumbiai énekesnő Burna Boy oldalán adta elő a Dai Dai című dalt, miközben a közönség és az internet egy része nemcsak a produkciójáról, hanem elképesztően fiatalos megjelenéséről is beszélt – írta meg a Daily Mail.

Shakira felrobbantott a stadiont a FIFA VB döntő félidei koncertjén

Fotó: Joel Marklund / Bildbyran via ZUMA Press

Shakira újra ellopta a reflektorfényt, a rajongók csak ámulnak a külsején

A 49 éves sztár egy rózsaszín és sárga flitteres, Swarovski kristályokkal díszített Roberto Cavalli fellépőruhában lépett színpadra, amely kiemelte sportos alakját.

A koncertet a lelátóról nézte volt férje, a korábbi spanyol válogatott labdarúgó Gerard Piqué, aki két közös fiukkal, a 13 éves Milannal és a 11 éves Sashával érkezett.

A közösségi médiát elárasztották a hozzászólások. Többen azt írták, hogy egyszerűen nem hiszik el, hogy Shakira már 49 éves.

Egy rajongó így fogalmazott:

Nem hiszem el, hogy Shakira 49 éves. Úgy néz ki, mint egy harmincéves.

Mások szerint az énekesnő „időtlen szépség”, aki az évek múlásával sem veszített a kisugárzásából.

Sokan arra is felhívták a figyelmet, hogy Shakira már több világbajnokságon lépett fel, mint amennyin Gerard Piqué szerepelt játékosként. Az énekesnő korábban a 2006-os, a 2010-es és a 2014-es világbajnokságon is fellépett, most pedig ismét a torna egyik legemlékezetesebb műsorát adta.

A mérkőzés végül Spanyolország sikerével zárult: Ferran Torres hosszabbításban szerzett góljával a spanyol válogatott legyőzte Argentínát, és világbajnok lett.

Shakira és Piqué 2022-ben szakítottak, miután a futballistát hűtlenséggel vádolták meg. Az énekesnő azóta több interjúban is elmondta, hogy a szakítás feldolgozásában a zeneszerzés segített neki.