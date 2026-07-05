Csak a keret miatt vitte haza a festményt – kiderült, hogy milliókat ér

A Sorolla-festmény különös története hétvégén kezdődött a dél-spanyolországi Sevillában. Andrés Hurtado egy falnak támasztva talált rá a képre, és mivel azt hitte, hogy valaki kidobta, hazavitte magával. Elmondása szerint még csak nem is maga a festmény, hanem annak díszes aranykerete tetszett meg neki.

Fogalma sem volt a férfinek, hogy egy értékes Sorolla-festményt vitt haza

Fotó: Twitter/X

A 57 éves férfi nem tudta, hogy a kép Joaquín Sorolla, a 19–20. század fordulójának egyik legismertebb spanyol festőjének alkotása. A mű két csónakot ábrázol a tengerpart közelében, és egy sevillai család tulajdonában volt hosszú évek óta.

A család rendszeresen magával vitte a festményt nyaralásokra is. Ezúttal a tengerpartra indultak, és a képet a csomagtartóba szerették volna tenni, ám sietségükben a falnak támasztva felejtették, majd elhajtottak.

Amikor észrevették a hibát, már nem találták a festményt. Plakátokat helyeztek ki, amelyekben egy „nagy érzelmi értékkel bíró festmény” nyomravezetőjét keresték, de szándékosan nem említették sem Sorolla nevét, sem a kép valódi értékét.

Andrés Hurtado found work by Joaquín Sorolla after its owners mislaid it, before responding to theft alert.https://t.co/DvBmkdG9k4 — Gary Buckley™ (@myrddenbuckley) July 2, 2026

Kiderült, hogy egy Sorolla-festmény

Hurtado eközben már hazatért Murciába a festménnyel. Mesterséges intelligencia segítségével próbálta beazonosítani az alkotást, amely meglepően magas összegeket jelzett. Ezután felvette a kapcsolatot egy madridi aukciósházzal, ahová fotókat küldött a képről.

A szakértők gyorsan megerősítették, hogy eredeti Sorolla-festményről van szó, amelynek értéke elérheti a 150 ezer eurót, vagyis a közel 53,5 millió forintot.

Nem sokkal később Hurtado meglátta a hírekben az eltűntként keresett festmény fotóját, és azonnal értesítette a rendőrséget. Közölte a hatóságokkal, hogy nem lopta el a képet, csupán az utcán találta meg, és azt hitte, valaki kidobta. A rendőrök végül visszajuttatták a festményt jogos tulajdonosainak. A család hálából egy kisebb ajándékot ígért Hurtadónak.

A tulajdonosok elmondták, hogy a nagy forgalom és a türelmetlenül dudáló autósok miatt kapkodtak, ezért felejtették a fal mellett a festményt.

Andrés Hurtado se encontró un cuadro tirado en una calle de Sevilla y se lo llevó porque "le gustaba el marco".



Resultó ser un cuadro de Sorolla. Mediante la IA descubrió su valor y, al enterarse de que sus dueños habían denunciado el robo, contactó con la Policía para… pic.twitter.com/yEGIMGQYWE — RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 1, 2026

Nem ez volt az első hasonló eset Spanyolországban az utóbbi időben. Tavaly ősszel egy mintegy 600 ezer euró értékű Picasso-festményt kerestek nagy erőkkel, miután az egy madridi kiállításra történő szállítás során eltűntnek hitték. Később kiderült, hogy a mű soha nem hagyta el Madridot: egy szomszéd biztonságból bevitte magához, mert elfelejtett csomagnak vélte.