Csak a keret miatt vitte haza a festményt – kiderült, hogy milliókat ér

A Sorolla-festmény különös története hétvégén kezdődött a dél-spanyolországi Sevillában. Andrés Hurtado egy falnak támasztva talált rá a képre, és mivel azt hitte, hogy valaki kidobta, hazavitte magával. Elmondása szerint még csak nem is maga a festmény, hanem annak díszes aranykerete tetszett meg neki.
A 57 éves férfi nem tudta, hogy a kép Joaquín Sorolla, a 19–20. század fordulójának egyik legismertebb spanyol festőjének alkotása. A mű két csónakot ábrázol a tengerpart közelében, és egy sevillai család tulajdonában volt hosszú évek óta.
A család rendszeresen magával vitte a festményt nyaralásokra is. Ezúttal a tengerpartra indultak, és a képet a csomagtartóba szerették volna tenni, ám sietségükben a falnak támasztva felejtették, majd elhajtottak.
Amikor észrevették a hibát, már nem találták a festményt. Plakátokat helyeztek ki, amelyekben egy „nagy érzelmi értékkel bíró festmény” nyomravezetőjét keresték, de szándékosan nem említették sem Sorolla nevét, sem a kép valódi értékét.
Kiderült, hogy egy Sorolla-festmény
Hurtado eközben már hazatért Murciába a festménnyel. Mesterséges intelligencia segítségével próbálta beazonosítani az alkotást, amely meglepően magas összegeket jelzett. Ezután felvette a kapcsolatot egy madridi aukciósházzal, ahová fotókat küldött a képről.
A szakértők gyorsan megerősítették, hogy eredeti Sorolla-festményről van szó, amelynek értéke elérheti a 150 ezer eurót, vagyis a közel 53,5 millió forintot.
Nem sokkal később Hurtado meglátta a hírekben az eltűntként keresett festmény fotóját, és azonnal értesítette a rendőrséget. Közölte a hatóságokkal, hogy nem lopta el a képet, csupán az utcán találta meg, és azt hitte, valaki kidobta. A rendőrök végül visszajuttatták a festményt jogos tulajdonosainak. A család hálából egy kisebb ajándékot ígért Hurtadónak.
A tulajdonosok elmondták, hogy a nagy forgalom és a türelmetlenül dudáló autósok miatt kapkodtak, ezért felejtették a fal mellett a festményt.
Nem ez volt az első hasonló eset Spanyolországban az utóbbi időben. Tavaly ősszel egy mintegy 600 ezer euró értékű Picasso-festményt kerestek nagy erőkkel, miután az egy madridi kiállításra történő szállítás során eltűntnek hitték. Később kiderült, hogy a mű soha nem hagyta el Madridot: egy szomszéd biztonságból bevitte magához, mert elfelejtett csomagnak vélte.
Vincent van Gogh festményére bukkanhattak Budapesten
Különleges festményvizsgálat került a figyelem középpontjába Budapesten, ahol egy szakértői elemzés alapján felmerült, hogy egy ismeretlen eredetű alkotás Van Gogh munkája is lehet. A Vincent van Gogh nevéhez köthető feltételezés egyelőre nem végleges bizonyítás, hanem egy folyamatban lévő vizsgálat része.