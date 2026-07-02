Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
baleset

Több ezer sörösdoboz borította be az autóutat, miután felborult egy kamion – fotók

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Órákra teljesen le kellett zárni egy utat az Egyesült Államokban, miután egy sört szállító kamion felborult, rakománya pedig az aszfaltra zúdult. Sörösdobozok ezrei hevertek szanaszét az úttesten, a helyszín megtisztítása és a kamion elszállítása hosszú órákig tartott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetsörEgyesült Államok

Sörösdobozok ezrei szóródtak szét egy connecticuti autóúton kedd hajnalban, miután felborult egy sört szállító kamion. A baleset miatt a hatóságok több órára lezárták a 44-es főutat Salisbury közelében, a Twin Lakes Road térségében.

sör
Rengeteg sör árasztotta el az utat
Fotó: Connecticut State Police

A Connecticuti Állami Rendőrség tájékoztatása szerint a baleset helyi idő szerint reggel 5:39 körül történt.

A kamion eddig tisztázatlan okból letért az útról, majd felborult: teljesen összetört, rakománya pedig az úttestre ömlött.

A rendőrség által közzétett felvételeken jól látható, hogy a kamion az oldalára borulva fekszik, miközben Michelob Ultra és Bud Light márkájú sörösdobozok ezrei borítják az úttestet.

kamion, baleset, sörösdoboz, Egyesült Államok, Connecticut
Fotó: Connecticut State Police

A mentés és a takarítás több órán át tartott. A hatóságok szerint a rendkívül nagy mennyiségű törmelék miatt volt szükség a teljes útlezárásra, emellett a felborult kamion biztonságos elszállítása is időigényes műveletnek bizonyult – írja a Fox News.

kamion, baleset, sörösdoboz, Egyesült Államok, Connecticut
Fotó: Connecticut State Police

A baleset pontos körülményeit továbbra is vizsgálják. Helyi sajtóértesülések szerint a Connecticuti Energiaügyi és Környezetvédelmi Hivatalt nem értesítették az esetről.

Fontos felfedezést tettek a sörről; sokaknak nem fog tetszeni

A sör kapcsán időről időre felbukkan a kérdés, hogy lehet-e valójában egészséges. Egy friss kutatás most újra felvetette ezt az ötletet, ám a valóság összetett – és kevésbé megnyugtató.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!