Több ezer sörösdoboz borította be az autóutat, miután felborult egy kamion – fotók

Sörösdobozok ezrei szóródtak szét egy connecticuti autóúton kedd hajnalban, miután felborult egy sört szállító kamion. A baleset miatt a hatóságok több órára lezárták a 44-es főutat Salisbury közelében, a Twin Lakes Road térségében.

Rengeteg sör árasztotta el az utat

Fotó: Connecticut State Police

A Connecticuti Állami Rendőrség tájékoztatása szerint a baleset helyi idő szerint reggel 5:39 körül történt.

A kamion eddig tisztázatlan okból letért az útról, majd felborult: teljesen összetört, rakománya pedig az úttestre ömlött.

A rendőrség által közzétett felvételeken jól látható, hogy a kamion az oldalára borulva fekszik, miközben Michelob Ultra és Bud Light márkájú sörösdobozok ezrei borítják az úttestet.

Fotó: Connecticut State Police

A mentés és a takarítás több órán át tartott. A hatóságok szerint a rendkívül nagy mennyiségű törmelék miatt volt szükség a teljes útlezárásra, emellett a felborult kamion biztonságos elszállítása is időigényes műveletnek bizonyult – írja a Fox News.

Fotó: Connecticut State Police

A baleset pontos körülményeit továbbra is vizsgálják. Helyi sajtóértesülések szerint a Connecticuti Energiaügyi és Környezetvédelmi Hivatalt nem értesítették az esetről.

Fontos felfedezést tettek a sörről; sokaknak nem fog tetszeni

A sör kapcsán időről időre felbukkan a kérdés, hogy lehet-e valójában egészséges. Egy friss kutatás most újra felvetette ezt az ötletet, ám a valóság összetett – és kevésbé megnyugtató.