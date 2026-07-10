A világ legnagyobb rakétájával indulhat meg a Hold meghódítása

A SpaceX 50 millió dolláros szerződést kötött a japán ispace vállalattal, amelynek célja 500 kilogramm felszerelés Holdra juttatása. A tervek szerint a szállítás a Starship rakétával történne, és akár 2030-ban elindulhatna, ha addigra a rendszer bevethető lesz.

A SpaceX Falcon Heavy rakéta

Fotó: Manuel Mazzanti / NurPhoto/AFP

Fél tonna felszerelést küldhet a Holdra a SpaceX

A SpaceX megállapodást kötött a japán ispace űripari startuppal, hogy 500 kilogrammnyi felszerelést juttassanak el a Holdra. Az 50 millió dolláros szerződés a SpaceX Starship óriásrakétájára épül, amelyet jelenleg is fejlesztenek, és amely kulcsszerepet kaphat a következő holdküldetésekben.

A rakományon az ispace több ügyfele osztozhat majd. A cég szerint a megállapodás új korszakot nyithat a holdkutatásban, mert nagyobb kapacitású és viszonylag olcsóbb szállítási lehetőséget adhat azoknak, akik eszközöket vagy berendezéseket akarnak eljuttatni a Holdra.

Az ispace célja, hogy saját holdi leszállóegységeit a Starship nagy teherbírásával kapcsolja össze. A vállalat így a világ különböző ügyfeleinek kínálna hozzáférést a Hold felszínéhez, miközben a hosszabb távú cél a fenntartható holdgazdaság kiépítése lenne.

A szolgáltatás akár 2030-ban elindulhat, de ez attól függ, mikorra lesz teljesen bevethető a Starship.

A világ legnagyobb rakétáját több késés is hátráltatta, ugyanakkor a tervek szerint a NASA Artemis III küldetésében is szerepet kapna. A holdgazdaságban óriási üzleti lehetőséget látnak: egy PwC-becslés szerint 2050-re az értéke meghaladhatja a 120 milliárd dollárt – írja a The Independent.

Hatalmas tűzgolyóvá vált Elon Musk óriásrakétája – videón a látványos megsemmisülés

Újabb látványos tesztrepülést hajtott végre Elon Musk űrvállalata Texasból. A SpaceX Starship rakétája sikeresen teljesítette küldetésének nagy részét, mielőtt az Indiai-óceán felett hatalmas tűzgolyóvá vált volna.

Látványos videó, így robbant fel a SpaceX űrrakétája

Felrobbant a SpaceX óriási Starship-űrrakétája a szerdán éjszaka Texasban végzett teszten. A SpaceX arra kérte az embereket, hogy ne közelítsék meg a területet.