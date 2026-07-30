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Spanyolország

Építőmunkás okozhatta Spanyolország történetének legnagyobb erdőtüzét

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Egy építőmunkást állítottak elő, miután pusztító tűzvész tört ki Spanyolországban. A meg nem nevezett férfi a vád szerint illegális kotrógép használattal okozta az ország történetének legnagyobb erdőtüzét. Amennyiben bűnösnek találják, 5 és 10 év közötti börtönbüntetésre számíthat.
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Spanyolországerdőtűzvádlott

Egy építőmunkást azzal vádolnak, hogy illegális kotrógép használattal okozta Spanyolország történetének legnagyobb erdőtüzét. A meg nem nevezett férfit július 22-én tartóztatták le, miután pusztító tűzvész tört ki Navaluenga közelében, Ávilában, Madridtól mintegy 65 mérföldre nyugatra, és akár 10 év börtönbüntetést is kaphat.

CEBREROS, SPAIN - JULY 28: Members of the Emergency Military Unit (UME) utilize controlled burns to halt the spread of wildfires in the Madrid border region on July 28, 2026 in Cebreros, in Ávila province, Spain. The wildfires that have raged west of Madrid have forced the evacuation of at least 105,000 people and burnt over 77,000 hectares, across the Madrid, Avila and Toledo regions, according to Spanish authorities. (Photo by Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)
Építőmunkás lehet a felelős Spanyolország legnagyobb erdőtüzéért / Fotó: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images Europe

Építőmunkás lehet a felelős Spanyolország legnagyobb erdőtüzéért 

Egy spanyol lap beszámolója szerint a tűzoltók azt állítják, a férfi a kotrógép hidraulikus kalapácsát használta a sziklák zúzására, amitől szikrák repültek a száraz terepre. Az országban a nyári hónapokban a meleg hőmérséklet miatt eleve tilos az ilyen gépek használata, és bár a férfi tagadta, hogy  használta volna a járművet - állítása szerint csak azért ment a helyszínre, hogy elhozza a gépet -, a rendőrség szerint a vádlott engedély nélkül végzett munkát, a kotrógép pedig nem volt felszerelve a megfelelő tűzoltó berendezéssel. 

A lángok, amelyek hamar megfékezhetetlenné váltak, 193 négyzetmérföldet érintettek és 90 ezer lakost kényszerítettek az otthonuk elhagyására, az ország történetének egyik legpusztítóbb erdőtüze során.

A férfi most 5 és 10 év közötti börtönbüntetésre számíthat, amennyiben bűnösnek találják a tűz okozásáért - írja a Daily Mail.

Az erdőtüzek továbbra is súlyos helyzetet okoznak Európában. Franciaországban és Spanyolországban az elmúlt napokban több százezer embernek kellett elhagynia otthonát, miközben a tűzoltók számos térségben továbbra is küzdenek a lángokkal. Spanyolországban az Origo információi szerint nyolc tartományban küzdenek erdőtüzekkel, az érintett területeken több mint százezer embert evakuáltak, vagy arra kértek, hogy maradjanak otthon.


 


 

 

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