Építőmunkás okozhatta Spanyolország történetének legnagyobb erdőtüzét

Egy építőmunkást azzal vádolnak, hogy illegális kotrógép használattal okozta Spanyolország történetének legnagyobb erdőtüzét. A meg nem nevezett férfit július 22-én tartóztatták le, miután pusztító tűzvész tört ki Navaluenga közelében, Ávilában, Madridtól mintegy 65 mérföldre nyugatra, és akár 10 év börtönbüntetést is kaphat.
Építőmunkás lehet a felelős Spanyolország legnagyobb erdőtüzéért
Egy spanyol lap beszámolója szerint a tűzoltók azt állítják, a férfi a kotrógép hidraulikus kalapácsát használta a sziklák zúzására, amitől szikrák repültek a száraz terepre. Az országban a nyári hónapokban a meleg hőmérséklet miatt eleve tilos az ilyen gépek használata, és bár a férfi tagadta, hogy használta volna a járművet - állítása szerint csak azért ment a helyszínre, hogy elhozza a gépet -, a rendőrség szerint a vádlott engedély nélkül végzett munkát, a kotrógép pedig nem volt felszerelve a megfelelő tűzoltó berendezéssel.
A lángok, amelyek hamar megfékezhetetlenné váltak, 193 négyzetmérföldet érintettek és 90 ezer lakost kényszerítettek az otthonuk elhagyására, az ország történetének egyik legpusztítóbb erdőtüze során.
A férfi most 5 és 10 év közötti börtönbüntetésre számíthat, amennyiben bűnösnek találják a tűz okozásáért - írja a Daily Mail.
Az erdőtüzek továbbra is súlyos helyzetet okoznak Európában. Franciaországban és Spanyolországban az elmúlt napokban több százezer embernek kellett elhagynia otthonát, miközben a tűzoltók számos térségben továbbra is küzdenek a lángokkal. Spanyolországban az Origo információi szerint nyolc tartományban küzdenek erdőtüzekkel, az érintett területeken több mint százezer embert evakuáltak, vagy arra kértek, hogy maradjanak otthon.