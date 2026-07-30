Építőmunkás okozhatta Spanyolország történetének legnagyobb erdőtüzét

Egy építőmunkást azzal vádolnak, hogy illegális kotrógép használattal okozta Spanyolország történetének legnagyobb erdőtüzét. A meg nem nevezett férfit július 22-én tartóztatták le, miután pusztító tűzvész tört ki Navaluenga közelében, Ávilában, Madridtól mintegy 65 mérföldre nyugatra, és akár 10 év börtönbüntetést is kaphat.

Építőmunkás lehet a felelős Spanyolország legnagyobb erdőtüzéért / Fotó: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images Europe

Építőmunkás lehet a felelős Spanyolország legnagyobb erdőtüzéért

Egy spanyol lap beszámolója szerint a tűzoltók azt állítják, a férfi a kotrógép hidraulikus kalapácsát használta a sziklák zúzására, amitől szikrák repültek a száraz terepre. Az országban a nyári hónapokban a meleg hőmérséklet miatt eleve tilos az ilyen gépek használata, és bár a férfi tagadta, hogy használta volna a járművet - állítása szerint csak azért ment a helyszínre, hogy elhozza a gépet -, a rendőrség szerint a vádlott engedély nélkül végzett munkát, a kotrógép pedig nem volt felszerelve a megfelelő tűzoltó berendezéssel.

A lángok, amelyek hamar megfékezhetetlenné váltak, 193 négyzetmérföldet érintettek és 90 ezer lakost kényszerítettek az otthonuk elhagyására, az ország történetének egyik legpusztítóbb erdőtüze során.

A férfi most 5 és 10 év közötti börtönbüntetésre számíthat, amennyiben bűnösnek találják a tűz okozásáért - írja a Daily Mail.

Az erdőtüzek továbbra is súlyos helyzetet okoznak Európában. Franciaországban és Spanyolországban az elmúlt napokban több százezer embernek kellett elhagynia otthonát, miközben a tűzoltók számos térségben továbbra is küzdenek a lángokkal. Spanyolországban az Origo információi szerint nyolc tartományban küzdenek erdőtüzekkel, az érintett területeken több mint százezer embert evakuáltak, vagy arra kértek, hogy maradjanak otthon.

Drone shots show wildfires in Castellon, Spain where 10,000 people were still under an evacuation order as the fire remained out of control.



Wildfires across Spain have continued to give concern as a new blaze broke out in the eastern province. pic.twitter.com/WdfDtdXzfL — euronews (@euronews) July 30, 2026







