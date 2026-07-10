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spanyolország

Rengeteg halálos áldozatot követelt a spanyolországi erdőtűz - többen is gyalog próbáltak menekülni

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Több mint 10 ember halt meg egy éjszaka alatt a lángok miatt, de az áldozatok száma folyton növekszik. A spanyolországi erdőtüzekkel több száz katona és tűzoltó küzdött.
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spanyolországerdőtűzhalálos áldozat

Péntek reggelig legalább 11 ember halálát okozta egy dél-spanyolországi erdőtűz, ami az ország történetének egyik legpusztítóbbja lett. A tűz keletkezésének pontos oka továbbra sem ismert.

Több száz tűzoltó és katona küzdött a spanyolországi erdőtűzzel.
Több száz tűzoltó és katona küzdött a spanyolországi erdőtűzzel. Fotó: HANDOUT / UME

Több száz tűzoltó és katona küzdött a spanyolországi erdőtűzzel

A népszerű üdülőhelynek számító Almeríában pusztító tűzvész több áldozatát teljesen kiégett járművekben találták meg. A lángokban – amelyekkel 150 tűzoltó és a spanyol katonai katasztrófavédelmi egység 220 katonája küzdött – további nyolc ember megsérült. A regionális katasztrófavédelmi hatóságok közlése szerint az áldozatok között a jelek szerint négy brit állampolgár és más, pontosabban meg nem nevezett külföldiek is vannak. 

Juan Manuel Moreno, Andalúzia regionális vezetője a Cadena Ser rádióállomásnak elmondta, hogy 19 embert még keresnek. A hatóságok korábban 12 halálos áldozatról számoltak be, de péntek reggel módosították a halálos áldozatok számát.

Rengeteg halálos áldozatot követelt az erdőtűz.
Rengeteg halálos áldozatot követelt az erdőtűz. Fotó: JOSE JORDAN / AFP

Az áldozatok gyalog és autóval próbáltak elmenekülni

A tűz egy félsivatagos területen fekvő faluban ütött ki a Sierra de Los Filabres hegység közelében. A hatóságok nem erősítették meg a tűz okát, de azt mondták, hogy a tűzesetet jelentő emberek szerint egy leszakadt villanyvezeték okozta, majd gyorsan átterjedt a közeli erdőre.

Az áldozatok többsége menekülés közben halt meg, és figyelmen kívül hagyták a menedék keresésre vonatkozó utasításokat. Antonio Sanz, az andalúziai sürgősségi szolgálatok elnöke elárulta, hogy egy csoport egy kiszáradt folyómederben menekült, amely halálos csapdává változott. Hét ember gyaloglás közben halt meg, miután elhagyták autójukat, valószínűleg menekülőutat keresve.

Sanz kiemelte, hogy az elhunytak nagy része feltehetően külföldi állampolgár lehetett.

Hatalmas hőhullámmal küzd Spanyolország.
Hatalmas hőhullámmal küzd Spanyolország. Fotó: HANDOUT / INFOCA

Európa extrém hőmérsékletekkel küzd

Spanyolország az elmúlt években gyakori és heves hőhullámokkal küzdött, a hőmérséklet gyakran meghaladta a 40 fokot. A szél, a magas hőmérséklet és a kevés csapadék elősegíti, hogy a kisebb lángok megállíthatatlan erdőtüzekké fajuljanak. Júniusban az országban több napon át rekord hőség uralkodott, és ennek több mint 1000 haláleset tulajdonítottak.

Franciaország a nyár harmadik hőhullámának csúcsát éli, a hőmérséklet a nyugati és középső területeken eléri a 40 fokot, Párizsban pedig a 37 fokot A francia hatóságok figyelmeztettek az erdőtüzek rendkívül magas kockázatára is. A déli területeken a lángok már több ezer hektárt perzseltek fel ezen a héten, megzavarták a Tour de France kerékpárversenyt és túlterhelték a tűzoltók erőforrásait - írta az AP News.

 

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