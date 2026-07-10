Halálos erdőtűz pusztít Spanyolországban, egyre több az áldozat – látványos képek

A spanyolországi erdőtűzben eddig legalább 12 ember halt meg Andalúziában. A hatóságok közlése szerint hat áldozatot Bedar település közelében találtak meg, közülük többen autóikban rekedtek. Később újabb hat holttestet fedeztek fel Los Gallardos térségében.
Antonio Sanz, az andalúz kormány egészségügyi és vészhelyzeti ügyekért felelős minisztere példátlan tragédiának nevezte a történteket. Arra kérte a lakosságot, hogy kerüljék az érintett területeket, ne vállaljanak felesleges kockázatot, és minden esetben kövessék a mentőszolgálatok utasításait. Hangsúlyozta, hogy jelenleg az emberéletek megmentése az elsődleges cél.
Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök közösségi oldalán fejezte ki részvétét az áldozatok hozzátartozóinak, és együttérzéséről biztosította a gyászoló családokat – írja a DW.
A tűz oltására mintegy 150 katonát vezényeltek ki a spanyol katonai katasztrófavédelmi egységektől, akik további 150 tűzoltóval dolgoznak együtt. A mentésben tűzoltóautók, tűzvédelmi szakemberek és egészségügyi egységek is részt vesznek.
A hatóságok több lakóövezetből – köztük Almocaizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena és El Pinar településrészekről – elrendelték a lakosság kitelepítését. Több sérültet enyhébb égési sérülésekkel és füstmérgezés miatt kellett ellátni.
A tűz keletkezésének pontos oka egyelőre nem ismert. Szemtanúk szerint elképzelhető, hogy egy leszakadt elektromos vezeték gyújtotta meg a kiszáradt növényzetet, ezt azonban a vizsgálatok eddig nem erősítették meg.
Spanyolországot napok óta rendkívüli hőhullám sújtja, amely jelentősen növeli az erdőtüzek kialakulásának veszélyét. A tartósan magas hőmérséklet miatt több térségben narancssárga figyelmeztetés van érvényben. A spanyol kormány már korábban bejelentette, hogy idén történetének legnagyobb erdőtűz-elhárítási programját indítja el, miután az ország 2025-ben a közelmúlt legsúlyosabb erdőtűzszezonját élte át.
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