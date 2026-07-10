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Spanyolorszrág

Halálos erdőtűz pusztít Spanyolországban, egyre több az áldozat – látványos képek

1 órája
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Legalább tizenkét ember meghalt a dél-spanyolországi Almería tartományban tomboló erdőtűzben, amit a rendkívüli hőség miatt még nehezebb megfékezni. Spanyolországi erdőtűz miatt több településről is ki kellett telepíteni a lakókat, miközben a lángok oltásán katonai és civil egységek százai dolgoznak.
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Spanyolorszrágerdőtűzhalálos áldozat

A spanyolországi erdőtűzben eddig legalább 12 ember halt meg Andalúziában. A hatóságok közlése szerint hat áldozatot Bedar település közelében találtak meg, közülük többen autóikban rekedtek. Később újabb hat holttestet fedeztek fel Los Gallardos térségében.

LEON, SPAIN - JULY 08: Flames and smoke rise from a wildfire that broke out the previous day in Espina de Tremor, reached level 1 on the Potential Severity Index (IGR-1) and threatened more than 30 hectares of pine forest in Leon, Spain, on July 8, 2026. Samuel de Roman / Anadolu (Photo by Samuel de Roman / Anadolu via AFP), spanyolországi erdőtűz
Rengeteg halottja van a spanyolországi erdőtűznek
Fotó: SAMUEL DE ROMAN / ANADOLU

Antonio Sanz, az andalúz kormány egészségügyi és vészhelyzeti ügyekért felelős minisztere példátlan tragédiának nevezte a történteket. Arra kérte a lakosságot, hogy kerüljék az érintett területeket, ne vállaljanak felesleges kockázatot, és minden esetben kövessék a mentőszolgálatok utasításait. Hangsúlyozta, hogy jelenleg az emberéletek megmentése az elsődleges cél.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök közösségi oldalán fejezte ki részvétét az áldozatok hozzátartozóinak, és együttérzéséről biztosította a gyászoló családokat – írja a DW.

A tűz oltására mintegy 150 katonát vezényeltek ki a spanyol katonai katasztrófavédelmi egységektől, akik további 150 tűzoltóval dolgoznak együtt. A mentésben tűzoltóautók, tűzvédelmi szakemberek és egészségügyi egységek is részt vesznek.

LEON, SPAIN - JULY 08: Flames and smoke rise from a wildfire that broke out the previous day in Espina de Tremor, reached level 1 on the Potential Severity Index (IGR-1) and threatened more than 30 hectares of pine forest in Leon, Spain, on July 8, 2026. Samuel de Roman / Anadolu (Photo by Samuel de Roman / Anadolu via AFP), spanyolországi erdőtűz
Fotó: SAMUEL DE ROMAN / ANADOLU

A hatóságok több lakóövezetből – köztük Almocaizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena és El Pinar településrészekről – elrendelték a lakosság kitelepítését. Több sérültet enyhébb égési sérülésekkel és füstmérgezés miatt kellett ellátni.

A tűz keletkezésének pontos oka egyelőre nem ismert. Szemtanúk szerint elképzelhető, hogy egy leszakadt elektromos vezeték gyújtotta meg a kiszáradt növényzetet, ezt azonban a vizsgálatok eddig nem erősítették meg.

LEON, SPAIN - JULY 08: A helicopter drops water over a wildfire that broke out the previous day in Espina de Tremor, reached level 1 on the Potential Severity Index (IGR-1) and threatened more than 30 hectares of forested land in Leon, Spain, on July 8, 2026. Samuel de Roman / Anadolu (Photo by Samuel de Roman / Anadolu via AFP), spanyolországi erdőtűz
Fotó: SAMUEL DE ROMAN / ANADOLU

Spanyolországot napok óta rendkívüli hőhullám sújtja, amely jelentősen növeli az erdőtüzek kialakulásának veszélyét. A tartósan magas hőmérséklet miatt több térségben narancssárga figyelmeztetés van érvényben. A spanyol kormány már korábban bejelentette, hogy idén történetének legnagyobb erdőtűz-elhárítási programját indítja el, miután az ország 2025-ben a közelmúlt legsúlyosabb erdőtűzszezonját élte át.

Spanyolországi erdőtűz mellett Franciaországban is lángok pusztítanak

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