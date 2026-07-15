Erdőtűz miatt került kritikus állapotba egy brit házaspár Spanyolországban

Egy brit pár súlyosan megsérült a spanyolországi erdőtűzben. Simon Batchelor és Lisa Fryett, az essexi Canvey-ből, Dél-Spanyolországban, Bédar és Los Gallardos közelében tartózkodtak, amikor a szörnyű tűz kitört. Miután a mentőalakulatok kimentették őket, kórházba szállították őket, ahol továbbra is kritikus állapotban vannak. Három gyermekük jelenleg Spanyolországban van mellettük.

Kritikus állapotban van a spanyolországi erdőtűzben megsérült házaspár. Fotó: HANDOUT / UME

Kritikus állapotban van a spanyolországi erdőtűzben megsérült házaspár

A pár családtagjai egy adománygyűjtő oldalt hoztak létre az utazás, szállás, étkezés és egyéb költségek fedezésére. A GoFundMe-oldalon közzétett üzenetben a család elárulta, hogy Simon és Lisa kétségbeesetten kérte a mentők segítségét.

Amikor megtalálták őket, súlyos sérüléseik ellenére, Simon és Lisa könyörögtek, hogy mentsék meg őket, mert újra látni akarták gyermekeiket. A mentőszolgálatok rendkívüli erőfeszítéseinek köszönhetően ez a kívánság most valósággá vált, mindhárom gyermekük mellettük van Spanyolországban

- olvasható az oldalon.

A család elmondása szerint a házaspár továbbra is életmentő kezelésben részesül, miközben a váratlan kiadások költségei napról napra nőnek. A család eddig 47 000 fontot gyűjtött össze.

A dél-spanyolországi Almería régióban pusztító erdőtűzben 13-an életüket vesztették, és több mint 17 300 hektárnyi terület leégett. Az elhunytak között öt brit, három belga, egy francia és egy spanyol állampolgárt már azonosítottak a hatóságok, tíz embert pedig továbbra is eltűntként keresnek - írta az Express.