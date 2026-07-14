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Spanyolorszrág

Meghalhatott a népszerű tévéműsor sztárja a pusztító spanyol erdőtüzekben

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Napok óta keresik azt a brit nőt, aki az "A Place in the Sun" című műsor segítségével vette meg álmai otthonát Spanyolországban. A 69 éves Annette Kilgore-t eltűntként tartják nyilván, a hatóságok attól tartanak, hogy a spanyolországi erdőtűz áldozatai között lehet.
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Spanyolorszrágtűzerdőtűz

Az andalúziai Bédar településen is pusztított a spanyolországi erdőtűz, ahol a hatóságok több holttestet is találtak a lángok elvonulása után.

LEON, SPAIN - JULY 08: Flames and smoke rise from a wildfire that broke out the previous day in Espina de Tremor, reached level 1 on the Potential Severity Index (IGR-1) and threatened more than 30 hectares of pine forest in Leon, Spain, on July 8, 2026. Samuel de Roman / Anadolu (Photo by Samuel de Roman / Anadolu via AFP), spanyolországi erdőtűz, spanyol erdőtűz
Sokan meghaltak a spanyolországi erdőtűzben
Fotó: SAMUEL DE ROMAN / ANADOLU

Az eltűntek között van a 69 éves brit Annette Kilgore is, aki férjével együtt 2023-ban költözött a dél-spanyolországi faluba, miután a Channel 4 A Place in the Sun című műsorában megtalálták álmaik otthonát.

A nő férje, a 70 éves Malcolm Timbrell elmondta, hogy a tűzvész során elveszítette a kapcsolatot feleségével, valamint több szomszédjával is. A férfi szerint a lángok rendkívüli gyorsasággal terjedtek, miközben 44 Celsius-fokos hőség és erős szél nehezítette a menekülést.

Timbrell azt mondta, a feleségével a házi kedvenceiket próbálták megmenteni, és emiatt nem hagyták el időben az otthonukat. Mint mondta, jelenleg a DNS-vizsgálatok eredményére várnak, amelyek megerősíthetik, hogy felesége is az áldozatok között van.

A házaspár történetét sokan ismerték Nagy-Britanniában. Az A Place in the Sun című ingatlanos műsorban 200 ezer fontos (közel 85 millió forint) költségvetéssel kerestek nyugdíjas éveikre megfelelő otthont Spanyolországban. Végül egy hegytetőn álló kőház mellett döntöttek Bédarban, amelyért hosszú tárgyalások után 200 ezer fontot fizettek.

Annette a műsorban arról is beszélt, hogy nyugdíjazása után szeretné élvezni a spanyol életérzést, új hobbikat kipróbálni és nyugodt környezetben élni férjével és macskáikkal – írja a Daily Star.

A bédari tűzvésznek több külföldi áldozata is van

A hatóságok megerősítették egy másik brit házaspár, Pete és Fran Gillam halálát is, akik az evakuálás közben vesztették életüket. Az áldozatok között egy spanyol férfi és brit felesége, valamint egy francia nő és egy belga férfi is szerepel. Emellett egy 93 éves brit nő a tűz okozta sérülések következtében később a kórházban halt meg.

A hatóságok továbbra is dolgoznak az áldozatok azonosításán. Több holttest olyan súlyosan megégett, hogy csak DNS-vizsgálattal lehet megállapítani a személyazonosságukat.

Tovább nőtt a spanyolországi erdőtűz halálos áldozatainak száma

A spanyolországi erdőtűz már legalább 12 ember életét követelte, és a hatóságok szerint a halálos áldozatok száma tovább emelkedhet. A délkelet-spanyolországi mentőegységek továbbra is az izzó területeken dolgoznak.

 

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