Súlyosan megégett brit házaspárt mentettek ki egy szakadékból a spanyolországi erdőtüzek után

A spanyolországi erdőtüzek során egy brit házaspárt súlyos égési sérülésekkel mentettek ki Almería tartományban. A házaspár feltehetően túrázás közben került a gyorsan terjedő lángok útjába csütörtökön Almería tartományban. A Guardia Civil egységei péntek hajnalban, túlélők után kutatva találtak rájuk Bédar település közelében, miután segélykiáltásokat hallottak egy szakadék felől.

A spanyolországi erdőtüzek több ezer hektárnyi területet perzseltek fel Almería tartományban

Fotó: PABLO MIRANZO / ANADOLU

A mentőcsapat tagjai szerint a férfi és a nő félájult állapotban volt, testük mintegy 40 százalékát súlyos égési sérülések borították. A sérülteket kórházba szállították, ahol intenzív osztályon ápolják őket.

A helyi hatóságok közlése szerint a spanyolországi erdőtüzek eddig legalább tizenkét ember életét követelték, köztük feltehetően négy brit állampolgárét. A lángok mintegy 6600 hektárnyi területet égettek le, az áldozatok hivatalos azonosítása azonban még folyamatban van.

A szakértők DNS-minták alapján próbálják azonosítani az elhunytakat, amit nehezít, hogy több hozzátartozó külföldről érkezik.

A spanyolországi erdőtüzek megfékezése után mérsékelték a riasztást

Juan Manuel Moreno Bonilla, Andalúzia tartományi elnöke vasárnap közölte, hogy sikerült körülhatárolni a tüzet és biztosítani annak peremét, ezért a készültségi szintet mérsékelték.

A kedvezőbb időjárási körülményeknek – a gyengébb szélnek és a magasabb páratartalomnak – köszönhetően a tűzoltók jelentős előrelépést értek el az oltásban.

A térség több lakója bírálta a hatóságokat, amiért nem küldtek mobiltelefonos vészjelzést az érintetteknek. Többen azt is vitatták, hogy a lakosság korábban megfelelő tájékoztatást kapott volna a kijelölt menekülési útvonalakról. A helyi vezetők szerint azért nem alkalmazták a mobilos riasztási rendszert, mert attól tartottak, hogy az a veszélyeztetett területen kívül élőknél is pánikot okozhatott volna és megnehezíthette volna a kitelepítést – számolt be róla a BBC.