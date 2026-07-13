Súlyosan megégett brit házaspárt mentettek ki egy szakadékból a spanyolországi erdőtüzek után

A spanyolországi erdőtüzek során egy brit házaspárt súlyos égési sérülésekkel mentettek ki Almería tartományban. A házaspár feltehetően túrázás közben került a gyorsan terjedő lángok útjába csütörtökön Almería tartományban. A Guardia Civil egységei péntek hajnalban, túlélők után kutatva találtak rájuk Bédar település közelében, miután segélykiáltásokat hallottak egy szakadék felől.
A mentőcsapat tagjai szerint a férfi és a nő félájult állapotban volt, testük mintegy 40 százalékát súlyos égési sérülések borították. A sérülteket kórházba szállították, ahol intenzív osztályon ápolják őket.
A helyi hatóságok közlése szerint a spanyolországi erdőtüzek eddig legalább tizenkét ember életét követelték, köztük feltehetően négy brit állampolgárét. A lángok mintegy 6600 hektárnyi területet égettek le, az áldozatok hivatalos azonosítása azonban még folyamatban van.
A szakértők DNS-minták alapján próbálják azonosítani az elhunytakat, amit nehezít, hogy több hozzátartozó külföldről érkezik.
A spanyolországi erdőtüzek megfékezése után mérsékelték a riasztást
Juan Manuel Moreno Bonilla, Andalúzia tartományi elnöke vasárnap közölte, hogy sikerült körülhatárolni a tüzet és biztosítani annak peremét, ezért a készültségi szintet mérsékelték.
A kedvezőbb időjárási körülményeknek – a gyengébb szélnek és a magasabb páratartalomnak – köszönhetően a tűzoltók jelentős előrelépést értek el az oltásban.
A térség több lakója bírálta a hatóságokat, amiért nem küldtek mobiltelefonos vészjelzést az érintetteknek. Többen azt is vitatták, hogy a lakosság korábban megfelelő tájékoztatást kapott volna a kijelölt menekülési útvonalakról. A helyi vezetők szerint azért nem alkalmazták a mobilos riasztási rendszert, mert attól tartottak, hogy az a veszélyeztetett területen kívül élőknél is pánikot okozhatott volna és megnehezíthette volna a kitelepítést – számolt be róla a BBC.
A közel 1500 kitelepített lakos közül mintegy hatszázan már visszatérhettek otthonukba, ugyanakkor sokan még mindig nem tudják, hogy házuk épen maradt-e.