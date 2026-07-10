Felrobbanhat a népszerű játék a forróságban, a benne lévő gél égési sérüléseket okozhat

A squishy játékok puha, zselével töltött figurák, amelyeket sok gyerek stresszlabdaként vagy játékként használ. Szakértők most arra figyelmeztetik a szülőket, hogy ezeket semmiképpen se hagyják parkoló autóban, mert a hőségben felrobbanhatnak.

A squishy játékok könnyen felrobbanhatnak a hőségben

Fotó: Pixabay

Az Egyesült Államokban egy 13 éves lányt kellett kórházba szállítani, miután egy autóban hagyott squishy játék szétrepedt, és a benne lévő forró gél a bőrére fröccsent.

A lány édesanyja szerint a ragacsos anyag annyira rátapadt a bőrre, hogy a kórházban speciális sóoldattal kellett leáztatni, mert eltávolítása súlyosabb sérüléseket okozhatott volna.

Hasonló baleset történt Új-Mexikóban is, ahol egy másik tinédzser szintén égési sérüléseket szenvedett egy felhevült squishy játék miatt.

Egyre többen panaszkodnak a squishy játékokra

A közösségi médiában más szülők is beszámoltak hasonló esetekről. Egy édesanya szerint a lánya barátnője véletlenül az autóban hagyta a játékát, amely másnap a hőség miatt felrobbant, amikor a kisebbik gyermeke kézbe vette. A forró gél az egész testére fröccsent, a gyermek sikolya pedig örökre beleégett az emlékezetébe – írja a Mirror.

Autós szakértők szerint a nyári melegben egy parkoló autó utasterének hőmérséklete akár egy órán belül 50 Celsius-fok fölé is emelkedhet. Ez elegendő ahhoz, hogy a játék belsejében lévő gél kitáguljon, végül pedig szétrepessze a burkolatot.

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy ha a forró gél a bőrre kerül, nem szabad letörölni vagy lehúzni, hanem az érintett felületet azonnal folyó vízzel kell hűteni, majd orvoshoz kell fordulni.

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