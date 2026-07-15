Furcsa dolog derült ki Steffi Graf bátyjáról - videó

Steffi Graf bátyja, Michael Graf gyökeresen megváltoztatta az életét. A korábbi üzletember ma már a Nevada és Arizona határán fekvő Lake Mead környékén él, ahol egy sátor lett az otthona. Mielőtt végleg berendezkedett volna a kempingben, egy ideig még a tóparton parkoló Teslájában lakott – derül ki a német Focus hírportál cikkéből.

A sivatag közepén: Steffi Graf testvére most egy sátorban él

Fotó: Michael Graf/Facebook

Hosszú út vezetett az új életig

A drasztikus döntéshez több nehéz életesemény is vezetett.

Michael Graf két váláson ment keresztül, mentális nehézségekkel is küzdött, majd egy tűzvészben kis híján az életét vesztette.

A csaknem végzetes baleset után úgy döntött, mindent maga mögött hagy, és egyszerűbb, nyugodtabb életet kezd távol a város zajától.

Steffi Graf bátyja teljesen eltűnt a reflektorfényből

Fotó: Michael Graf/Facebook

Új világába a Facebookon enged betekintést. Videóiban megmutatja, hogyan telnek a napjai a sivatagban:

kutyájával járja a környéket, csónakázik a Lake Meaden, kempingezik, és gyakran oszt meg felvételeket a vadon élő állatokról is.

Miközben húga, Steffi Graf Andre Agassi oldalán világsztárként és családanyaként él, Michael egészen más utat választott. A közösségi oldalán megosztott bejegyzések alapján azonban úgy tűnik, megtalálta azt a nyugalmat, amelyet hosszú éveken át keresett.