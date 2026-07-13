Steven Seagalról mintázta a lecsúszott akciósztárt a világhírű komikus, aki máig gyűlöli egykori kollégáját

John Leguizamo, a Jégkorszak Sidjének hangja, a John Wick, a Carlito útja, a Moulin Rouge! és az Encanto sztárja egy interjúban mesélt arról, hogy a 2022-es A menü (The Menu) egyik karakterét részben Steven Seagal ihlette. A két színész még 1996-ban dolgozott együtt a Tűzparancs (Executive Decision) című akciófilmben, a közös munka azonban Leguizamo szerint rémálom volt. – írja a Vice.

Évtizedekkel később is Steven Seagal jutott eszébe

A menü című filmben Leguizamo egy egykor ünnepelt akciósztárt alakít, aki már rég túl van pályafutása csúcsán, és televíziós gasztroműsorokkal próbálja újra felépíteni a karrierjét. A színész szerint több hasonló hollywoodi figurát is ismert, de amikor a szerepre készült, elsőként Steven Seagal jutott eszébe.

John Leguizamo színész, komikus

Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

Sok ilyen színészt ismertem, mielőtt lecsúsztak volna. Részben Steven Seagalról mintáztam a karaktert. Rossz élményem volt vele. Együtt dolgoztunk, és szerintem borzalmas ember

– nyilatkozta korábban az Entertainment Weeklynek.

„Amit én mondok, az törvény”

A két színész konfliktusa a Tűzparancs próbáin kezdődött. Leguizamo évek óta ugyanazt a történetet meséli interjúkban és az önéletrajzi stand-up előadásaiban is többször felelevenítette az esetet.

Elmondása szerint

Steven Seagal már az első próbák egyikén a stáb elé állt, és közölte, hogy ő irányít, mert „amit én mondok, az törvény”.

Leguizamo azt hitte, csak viccel, ezért felnevetett.

Állítása szerint Seagal ezt egyáltalán nem találta humorosnak. Odalépett hozzá, majd egy aikidós könyökmozdulattal olyan erővel lökte a téglafalnak, hogy a színész alig kapott levegőt, végül a földre is esett.

Csak annyit tudtam kérdezni: Miért?

– emlékezett vissza később.

Leguizamo úgy véli, Seagal ezzel akarta már a forgatás elején egyértelművé tenni, hogy ki a főnök. Azt is állította, hogy nem ő volt az egyetlen a stábból, akinek rossz tapasztalatai voltak a harcművészből lett akciósztárral.

Nem finomkodott, kimondta, hogy mennyire nem kedveli

A viszály a forgatás után sem csillapodott. Leguizamo később stand-up előadásaiban rendszeresen kifigurázta Seagalt, aki a komikus szerint ezt annyira zokon vette, hogy publicistáján keresztül azt üzente: ha egyszer egy vörös szőnyeges eseményen összefutnak, megüti.