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steven seagal

Steven Seagalról mintázta a lecsúszott akciósztárt a világhírű komikus, aki máig gyűlöli egykori kollégáját

52 perce
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John Leguizamo szerint Steven Seagal annyira kiakasztotta a közös forgatáson, hogy évekkel később róla mintázta A menü lecsúszott akciófilmsztárját. A színész azt állítja, konfliktusuk odáig fajult, hogy Seagal a forgatáson fizikailag is nekiment.
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steven seagala menüjohn leguizamoforgatás

John Leguizamo, a Jégkorszak Sidjének hangja, a John Wick, a Carlito útja, a Moulin Rouge! és az Encanto sztárja egy interjúban mesélt arról, hogy a 2022-es A menü (The Menu) egyik karakterét részben Steven Seagal ihlette. A két színész még 1996-ban dolgozott együtt a Tűzparancs (Executive Decision) című akciófilmben, a közös munka azonban Leguizamo szerint rémálom volt. – írja a Vice

Évtizedekkel később is Steven Seagal jutott eszébe

A menü című filmben Leguizamo egy egykor ünnepelt akciósztárt alakít, aki már rég túl van pályafutása csúcsán, és televíziós gasztroműsorokkal próbálja újra felépíteni a karrierjét. A színész szerint több hasonló hollywoodi figurát is ismert, de amikor a szerepre készült, elsőként Steven Seagal jutott eszébe.

Colombian-US actor John Leguizamo poses during a photocall ahead of the premiere of the film 'The Odyssey' at the Grand Rex in Paris on July 8, 2026. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)
John Leguizamo színész, komikus
Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

Sok ilyen színészt ismertem, mielőtt lecsúsztak volna. Részben Steven Seagalról mintáztam a karaktert. Rossz élményem volt vele. Együtt dolgoztunk, és szerintem borzalmas ember

 – nyilatkozta korábban az Entertainment Weeklynek.

„Amit én mondok, az törvény”

A két színész konfliktusa a Tűzparancs próbáin kezdődött. Leguizamo évek óta ugyanazt a történetet meséli interjúkban és az önéletrajzi stand-up előadásaiban is többször felelevenítette az esetet.

Elmondása szerint 

Steven Seagal már az első próbák egyikén a stáb elé állt, és közölte, hogy ő irányít, mert „amit én mondok, az törvény”. 

Leguizamo azt hitte, csak viccel, ezért felnevetett.

Állítása szerint Seagal ezt egyáltalán nem találta humorosnak. Odalépett hozzá, majd egy aikidós könyökmozdulattal olyan erővel lökte a téglafalnak, hogy a színész alig kapott levegőt, végül a földre is esett.

Csak annyit tudtam kérdezni: Miért?

 – emlékezett vissza később.

Leguizamo úgy véli, Seagal ezzel akarta már a forgatás elején egyértelművé tenni, hogy ki a főnök. Azt is állította, hogy nem ő volt az egyetlen a stábból, akinek rossz tapasztalatai voltak a harcművészből lett akciósztárral.

Nem finomkodott, kimondta, hogy mennyire nem kedveli

A viszály a forgatás után sem csillapodott. Leguizamo később stand-up előadásaiban rendszeresen kifigurázta Seagalt, aki a komikus szerint ezt annyira zokon vette, hogy publicistáján keresztül azt üzente: ha egyszer egy vörös szőnyeges eseményen összefutnak, megüti.

Leguizamo azonban csak legyintett a fenyegetésre.

Úgysem nagyon hívják már hollywoodi premierekre

 – jegyezte meg ironikusan.

Amikor évekkel később ismét megkérdezték, változott-e a véleménye egykori kollégájáról, mindössze két szóval válaszolt:

Utálom őt.

Az egykor híres akciósztár ugyanakkor nyilvánosan tagadta, hogy a Leguizamo által leírt fizikai összetűzés valaha is megtörtént volna.

Steven Seagal neve nemcsak forgatási botrányok miatt került a hírekbe: néhány évvel ezelőtt az amerikai tőzsdefelügyelet is megbüntette, mert nem megfelelően reklámozott egy kriptovalutát.

 

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