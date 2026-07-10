Azbesztet találtak a homokban, azonnal bezárták a népszerű strandot

A nyomozás idejére, további értesítésig bezártak egy népszerű angol strandot, miután azbesztet találtak a homokban. A plymouthi Mount Batten strandot már másodjára zárják le hasonló okokból.

Azbeszt miatt lezárták a népszerű strandot (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

Azbeszt miatt lezárták a népszerű strandot

A Plymouthi Városi Tanács közlése szerint a strandról vett 16 homokmintából 14-ben találtak azbesztrostokat, így a helyszín a további tesztek elvégzéséig zárva marad. Steve Maddern, Plymouth közegészségügyi igazgatója elmondta, a legfrissebb homokminták aggasztó eredményt mutattak, ezért a lakosság biztonságát prioritásként kezelve arra kérte a strandolókat, maradjanak távol a bekerített területektől.

Nehéz döntést kellett hoznunk a Mount Batten strand bezárása kapcsán, miután a vizsgálatok magas azbesztrost-szintet mutattak ki a homokban, ami potenciális kockázatot jelent az egészségre. Most további vizsgálatokat és teszteket kell elvégezni, így a strand további értesítésig minden látogató számára zárva marad. A saját biztonsága érdekében kérjük, maradjon távol a táblákkal és kerítéssel egyértelműen megjelölt területektől, amíg a strand körül további vizsgálatok befejeződnek a kockázatok felméréséről. Tisztában vagyunk vele, hogy a lezárás nagy csalódást jelent sok strandoló számára – különösen ebben a meleg időben –, de fontos, hogy mindenki biztonságban legyen

- közölte a Plymouthi Városi Tanács.

Korábban 2019-ben találtak azbesztet a helyszínen, miután az akkor vett 16 minta egyike pozitív eredményt hozott „kis mennyiségű, alacsony minőségű, alacsony kockázatú ” anyagra. A tanács azonban a későbbiekben azt nyilatkozta, a közelmúltbeli kockázatértékelések kimutatták, hogy az azbeszt mennyisége azóta sem csökkent - írja a The Sun.

Az azbeszt egy, a természetben előforduló mikroszkopikus, ásványi eredetű anyag, amelyet korábban széles körben használtak építőanyagokban. Mostanra azonban kiderült, hogy ezek a rostok potenciálisan rákkeltőek lehetnek, és rendkívül mérgezőnek számítanak. Az azbeszt, sok más betegség mellett, tüdő-, gége-, gyomor- és mellhártyarákot is okozhat.