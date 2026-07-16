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szlovén

Több liter üzemanyag ömlött a tengerbe, azonnal lezárták Szlovénia legnépszerűbb strandját

29 perce
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Mintegy ötven liter üzemanyag ömlött a tengerbe Szlovániában. Emiatt csütörtökön kénytelenek voltak lezárni az egyik legnépszerűbb fürdőhelyet, a portorozi központi strandot. Az újranyitásról a víz megtisztítása és az ellenőrzések után döntenek.
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szlovénlezárásszennyezésstrand

Lezárták csütörtökön a szlovén tengerpart egyik legnépszerűbb fürdőhelyét, a portorozi központi strandot, miután mintegy ötven liter üzemanyag ömlött a tengerbe a kikötő egyik hajójából.

A man dives into the water during the traditional New Year's Jump in the Adriatic Sea in Portoroz, on January 1, 2026. (Photo by Jure Makovec / AFP)
Szennyezés miatt le kellett zárni Szlovénia legnépszerűbb strandját / Fotó: JURE MAKOVEC / AFP

Szennyezés miatt le kellett zárni Szlovénia legnépszerűbb strandját

Piran önkormányzatának közlése szerint a szennyezés reggel fél kilenc körül történt. A szél az üzemanyagfoltot a part felé sodorja, ezért további intézkedésig a kutyás strand és a Riviera strand közötti teljes partszakaszon megtiltották a fürdőzést.

A strand üzemeltetője vörös zászlót vont fel, a szennyezés terjedésének megfékezésére pedig úszó gátakat és felszívó eszközöket helyeztek ki.

A szennyezés felszámolásán tűzoltók, polgári védelmi egységek és a hajózási igazgatóság munkatársai dolgoznak. A látogatókat arra kérték, hogy ne menjenek a vízbe, és kövessék a helyszínen dolgozó szakemberek utasításait.

A strand újranyitásáról a víz megtisztítása és az ellenőrzések után döntenek - írja az MTI.

 

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