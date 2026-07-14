Tragédia a strandon: meghalt egy idős férfi, a felesége a sokktól szívrohamot kapott

Tragikus események sora játszódott le egy strandon szombaton az olaszországi Bibionéban, miután életét vesztette egy idős férfi. A 76 éves szlovákiai turista a tengerben lett rosszul a Bibione Piazzale Zenith strandon, majd a vízimentők ezután eszméletlen állapotban húzták ki a partra. A mentők és az orvosok ezután sokáig próbálták újraéleszteni, azonban minden erőfeszítésük ellenére a férfi a helyszínen meghalt.

Egymás érték a tragikus események az olasz strandon (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

Egymás érték a tragikus események az olasz strandon

Miután tudomást szerzett a tragédiáról, az elhunyt férfi felesége összeesett: az olasz sajtó úgy tudja, szívrohamot kapott, majd ezt követően kritikus állapotban, mentőhelikopterrel szállították kórházba.

Ha mindez nem lett volna elég, ezzel szinte egy időben egy újabb fürdőző lett rosszul és esett össze: a 70 éves férfi a hírek szerint a házaspár ismerőse volt. Őt a mentők a helyszínen ellátták, majd kórházba szállították.

A percek alatt bekövetkezett három rosszullét miatt nagyszabású mentőakció indult: a helyszínre vízimentők, mentőegységek, mentőhelikopter és a városi rendőrség is kivonult. A hatóságok később megerősítették a szlovákiai turista halálát - írja a Paraméter.