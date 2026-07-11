Felrobbant egy stresszlabda egy hétéves kislány kezében, kórházba került

Kórházi kezelésre szorult egy hétéves brit kislány, miután játék közben váratlanul kiszakadt a kezében egy stresszlabda, és a belőle kifolyó anyag fájdalmas sérüléseket okozott.

Stresszlabda okozott súlyos sérülést - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A 46 éves René Barnard elmondása szerint lánya, Livi az iskola után a konyhában játszott a NeeDoh márkájú, puha tapintású stresszlabdával, amikor a játék hirtelen felrepedt.

A kislány azonnal szólt édesanyjának, hogy kifolyt a benne lévő folyadék, és égeti a kezét. Bár először nem látszottak sérülések, Livi a kezét hideg víz alá tartva is erős fájdalmakra panaszkodott.

Az édesanya az interneten utánanézett a játéknak, és azt találta, hogy a benne lévő anyag nem mérgező. Mivel azonban a fájdalom nem csillapodott, felhívta az egészségügyi ügyeletet, ahonnan azt tanácsolták, hogy azonnal vigye kórházba gyermekét.

A shropshire-i Princess Royal Kórházban lefényképezték a sérüléseket, majd azokat a birminghami gyermekkórház égési sérülésekkel foglalkozó szakembereinek is elküldték. A kislány sebeit ellátták, másnap pedig ismét vissza kellett mennie, hogy eltávolítsák a kialakult hólyagokat.

A kislány jelenleg is naponta jár kötéscserére.

Veszélyes stresszlabda-trend terjed

Az édesanya hangsúlyozta, hogy a játékot nem melegítették fel használat előtt. Az utóbbi időben ugyanis több esetben is megsérültek gyerekek, miután a közösségi médiában terjedő trendeket követve mikrohullámú sütőben melegítették fel a hasonló játékokat, hogy azok puhábbak legyenek. Állítása szerint náluk erről szó sem volt, a játék normál használat közben szakadt ki – írja a Mirror.

René Barnard szerint az orvosokat is meglepte az eset, többen azt mondták, otthon kidobják a hasonló játékokat. A nő úgy véli, nagy szerencse, hogy nem egy kisebb gyermek került kapcsolatba a kifolyt anyaggal, mert a sérülések még súlyosabbak is lehettek volna.

A NeeDoh játékok brit kizárólagos forgalmazója, a Bigjigs Toys közölte, hogy kivizsgálja az esetet. A vállalat hozzátette: jelenleg azt is ellenőrzik, hogy valóban eredeti NeeDoh termékről van-e szó, mivel szerintük számos hamisítvány is forgalomban van.