Súlyos betegséggel küzd a világ egyik leghíresebb pilótája

Alzheimer-kórt diagnosztizáltak Chesley Sully Sullenbergernél, az amerikai pilótánál, aki 2009-ben világszerte ismertté vált, miután sikeres kényszerleszállást hajtott végre a Hudson folyón – írja az NBC News.
A 75 éves Sully Sullenberger közleményében azt írta, hogy Alzheimer-kórja még korai szakaszban van. Elmondása szerint jelenleg olyan tüneteket tapasztal, hogy néha nehezebben jutnak eszébe nevek, elfelejt korábban elmesélt történeteket, illetve az alvása sem olyan pihentető, mint korábban.
A pilóta hangsúlyozta, hogy hosszú út áll előtte, de családja támogatásával szeretne szembenézni betegségével.
A „Hudson csodája” tette világhírűvé Sully Sullenbergert
Sullenberger 2009. január 15-én vált nemzetközileg ismertté, amikor a US Airways 1549-es járatának kapitányaként sikeresen hajtott végre kényszerleszállást a New York-i Hudson folyón.
A repülőgép mindkét hajtóműve leállt, miután a gép madarakkal ütközött röviddel a felszállás után.
A pilóta gyors döntésének és rendkívüli helyzetkezelésének köszönhetően a fedélzeten tartózkodó mind a 155 ember túlélte a balesetet.
Sullenberger 2010-ben vonult nyugdíjba, miután három évtizedet töltött hivatásos pilótaként. Az ezt követő években a repülésbiztonság egyik ismert támogatója lett, rendszeresen felszólalt a légi közlekedés fejlesztése és a biztonsági intézkedések mellett.
Rájöhettek, miért a nőket támadja inkább az Alzheimer-kór
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