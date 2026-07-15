Súlyos betegséggel küzd a világ egyik leghíresebb pilótája

Alzheimer-kórt diagnosztizáltak Chesley Sully Sullenbergernél, az amerikai pilótánál, aki 2009-ben világszerte ismertté vált, miután sikeres kényszerleszállást hajtott végre a Hudson folyón – írja az NBC News.

Chesley Sully Sullenberger pilóta

Fotó: PETER ZAY / ANADOLU

A 75 éves Sully Sullenberger közleményében azt írta, hogy Alzheimer-kórja még korai szakaszban van. Elmondása szerint jelenleg olyan tüneteket tapasztal, hogy néha nehezebben jutnak eszébe nevek, elfelejt korábban elmesélt történeteket, illetve az alvása sem olyan pihentető, mint korábban.

A pilóta hangsúlyozta, hogy hosszú út áll előtte, de családja támogatásával szeretne szembenézni betegségével.

A „Hudson csodája” tette világhírűvé Sully Sullenbergert

Sullenberger 2009. január 15-én vált nemzetközileg ismertté, amikor a US Airways 1549-es járatának kapitányaként sikeresen hajtott végre kényszerleszállást a New York-i Hudson folyón.

A repülőgép mindkét hajtóműve leállt, miután a gép madarakkal ütközött röviddel a felszállás után.

A pilóta gyors döntésének és rendkívüli helyzetkezelésének köszönhetően a fedélzeten tartózkodó mind a 155 ember túlélte a balesetet.

Sullenberger 2010-ben vonult nyugdíjba, miután három évtizedet töltött hivatásos pilótaként. Az ezt követő években a repülésbiztonság egyik ismert támogatója lett, rendszeresen felszólalt a légi közlekedés fejlesztése és a biztonsági intézkedések mellett.

Chesley “Sully” Sullenberger, the retired pilot who successfully landed a commercial airliner filled with passengers in the Hudson River, announces he has been diagnosed with Alzheimer’s disease. https://t.co/82X3kFzOAq — NBC News (@NBCNews) July 14, 2026